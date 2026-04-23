Sem a facilidade que poderia ser imaginada ao enfrentar um time da segunda divisão nacional, o Inter conseguiu vencer o Athletic, de Minas Gerais, por 2 a 1, no jogo de ida da quinta rodada da Copa do Brasil. Bruno Henrique e Bernabei fizeram os gols da equipe na estreia pela competição nacional.

O time mineiro vendeu o mando de campo por conta do seu estádio não ter a capacidade necessária para jogos de tal fase do torneio. A partida foi disputada no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. E na “Ilha da Magia”, foi o torcedor colorado que esteve presente em maior número, como já era esperado.

A noite começou com empolgação, mas logo ganhou os sons de vaias após o primeiro gol do Athletic. Contudo, a virada colorada foi o suficiente para o torcedor festejar a estreia na competição.

Com relação ao time que iniciou contra o Mirassol, na última rodada do Brasileirão, Paulo Pezzolano promoveu quatro alterações. Mercado, que estava suspenso, retornou para a zaga. No meio, Bruno Henrique e Thiago Maia ganharam as vagas de Paulinho e Vitinho. Já na frente, Alerrandro foi o escolhido, e Borré começou no banco de reservas.

O primeiro tempo

Não dá para dizer que o Inter não criou na etapa inicial. Pelo contrário, teve chances claras de gol, mas custou para acertar o alvo com precisão. A primeira oportunidade apareceu aos nove minutos após boa jogada de Allex, pelo lado direito. Ele cruzou na entrada da área para Bernabei, que chutou com o lado de fora do pé e carimbou a trave.

Quatro minutos depois chegou mais uma vez. Alan Patrick achou Alerrandro, na entrada da área. O centroavante girou rápido e chutou por cima do gol.

Era o Inter que ditava o ritmo do jogo, mas foi o Athletic que foi letal e aproveitou uma sequência de erros da defesa colorada. Primeiro, Bruno Gomes chutou a bola em cima de Mercado e deu a lateral para o clube mineiro.

Na cobrança rápida, o jogador perdeu no corpo para Ronaldo Tavares, que cruzou com perfeição na área. Thiago Maia tentou afastar, só que a bola sobrou para Kauan Rodrigues. Ele passou fácil por Félix Torres, driblou Anthoni e abriu o placar, aos 15 minutos.

A empolgação do torcedor colorado, em maioria no estádio, deu lugar às vaias. Dentro de campo, o time de Paulo Pezzolano sentiu o gol sofrido e perdeu parte do domínio inicial, ainda que Bernabei, Alan Patrick e Alerrandro tenham finalizado. Só o argentino acertou o alvo e parou no goleiro Jhonathan.

Aos 30, o Athletic quase ampliou. Diogo Batista foi acionado na ponta direita e passou com facilidade por Félix Torres. Na área, se atrapalhou na condução da bola e chutou em cima da defesa.

No minuto seguinte, o Inter conseguiu empatar em uma jogada de futsal. Na intermediária, Bruno Henrique tocou para Alerrandro, que fez o pivô na entrada da área. O atacante pisou na bola e devolveu rapidamente. Bruno Henrique finalizou de longe, no canto, e marcou um golaço: 1 a 1.

Segundo tempo

O começo da etapa final foi mais truncado, com a primeira chance de gol aparecendo aos 12 minutos. Na dificuldade de chegar à área adversária, Allex resolveu arriscar de fora da área e quase surpreendeu o goleiro, que espalmou de forma estabanada.

Cinco minutos depois o Inter chegou ao gol da virada e tirou o sorriso do torcedor. Bernabei roubou a bola no lado esquerdo e tocou para Alan Patrick, no meio. O camisa 10 teve a atitude que se espera de um jogador da sua qualidade. Devolveu um belo passe para o lateral, que estava no lado esquerdo da área. O argentino dominou e chutou de bico para virar o jogo: 2 a 1.

E Bernabei teve facilidade para atacar pela esquerda, principalmente por ter sido escalado de forma que pudesse focar mais nas jogadas ofensivas. Aos 24 minutos ele passou pela marcação e cruzou rasteiro no meio da área. Allex pegou de primeira, mas finalizou mal. A bola passou por cima do gol.

O Inter ainda teve outra oportunidade para chegar ao terceiro gol. Em lançamento para Borré, o goleiro Jhonatan afastou mal de cabeça, e a bola ficou em ótima condição para Vitinho chutar de longe. O jogador tentou o drible e sofreu a falta. Na cobrança, Alan Patrick finalizou por cima da trave, próximo do travessão.

Longe de ter tido uma grande atuação, o Inter conseguiu o resultado positivo na primeira partida. As equipes voltam a se enfrentar no dia 12 de maio, às 19h30min, no Beira-Rio. A equipe gaúcha depende de um empate para avançar à próxima fase.

Mas antes, o foco colorado é no Brasileirão, já que enfrenta o Botafogo, neste sábado (25), às 18h30min, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na 14ª posição, a um ponto do Z4, o clube precisa fugir da parte de baixo da tabela.

Confira a coletiva de Paulo Pezzolano na íntegra:

Copa do Brasil - Quinta fase (ida) — 22/4/2026

ATHLETIC (1)

Jhonatan Luiz; Diogo Batista (26’/2°T), Jhonatan, Belezi e Zeca; Ian Luccas (Pedro Oliveira, 32’/2°T), João Miguel, Jota (Gian Cabezas, 32’/2°T) e Kauan Rodrigues (Max, 33’/2°T); Dixon Vera (Léo Chú, 22’/2°T) e Ronaldo Tavares. Técnico: Alex Souza

INTER (2)

Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Mercado (Victor Gabriel, INT) e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique (Paulinho, 40’/2°T), Thiago Maia (Vitinho, 18’/2°T), Allex (Kayky, 27’/2°T) e Alan Patrick; Alerrandro (Borré, 18’/2°T). Técnico: Paulo Pezzolano.

GOLS: Kauan Rodrigues, aos 15, e Bruno Henrique, aos 31 minutos do primeiro tempo. Bernabei aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Jhonatan e Belezi (A) e Villagra (I).

ARBITRAGEM: Flavio Rodrigues de Souza (SP), com assistência de Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

LOCAL: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis

Próximo jogo

Sábado, 25/4 — 18h30min

Botafogo x Inter

Estádio Mané Garrinha — Brasileirão (13ª rodada)