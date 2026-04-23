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Inter vence Athletic de virada e larga em vantagem na Copa do Brasil

Gols colorados foram marcados por Bruno Henrique e Bernabei, enquanto Kauan Rodrigues abriu o placar para a equipe mineira; jogo da volta ocorrerá em 12/5

Antonio Oliveira

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