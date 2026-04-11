Inter terá um retorno e duas ausências no Gre-Nal 452; veja jogadores relacionados

Kayky está de volta aos relacionados do Inter. Ricardo Duarte / Inter

Três horas antes do Gre-Nal 452, o Inter anunciou os relacionados para a partida que começa às 20h30min, no Beira-Rio. São dois jogadores que ficaram de fora da lista: Victor Gabriel e Ronaldo.

O zagueiro não joga porque cumpre suspensão automática. O volante está fora devido a uma lesão muscular na coxa direita, e está fora dos próximos compromissos.

Em relação ao último duelo do Inter, o atacante Kayky é uma novidade entre os relacionados. Ele terminou a fase de retreinamento. Vitinho, que cumpriu suspensão, também retorna.

Confira a lista de relacionados