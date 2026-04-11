Inter terá um retorno e duas ausências no Gre-Nal 452; veja jogadores relacionados

Três horas antes do Gre-Nal 452, o Inter anunciou os relacionados para a partida que começa às 20h30min, no Beira-Rio. São dois jogadores que ficaram de fora da lista: Victor Gabriel e Ronaldo.
O zagueiro não joga porque cumpre suspensão automática. O volante está fora devido a uma lesão muscular na coxa direita, e está fora dos próximos compromissos.
Em relação ao último duelo do Inter, o atacante Kayky é uma novidade entre os relacionados. Ele terminou a fase de retreinamento. Vitinho, que cumpriu suspensão, também retorna.
Confira a lista de relacionados
- Goleiros: Rochet, Anthony e Diego Esser
- Laterais: Bernabei, Braian Aguirre, Bruno Gomes e Matheus Bahia
- Zagueiros: Clayton Sampaio, Félix Torres, Mercado e Juninho
- Meias: Alan Patrick, Alan Rodríguez, Allex, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Paulinho, Thiago Maia, Villagra e Vitinho
- Atacantes: Alerrandro, Borré, Kayky e Carbonero