Inter terá mudanças para encarar o Corinthians; veja possível escalação 

Com portões fechados no CT Parque Gigante, na manhã deste sábado (4), o técnico Paulo Pezzolano comandou o último treino do Inter antes da partida contra o Corinthians. O time colorado terá mudanças na escalação.
A ideia de uma equipe mais defensiva será mantida. O goleiro Rochet tem retorno garantido. Já Félix Torres, emprestado pelo próprio Corinthians, não vai atuar por questões contratuais. Existe ainda a possibilidade de mudança na lateral esquerda.
Matheus Bahia, que tem características mais defensivas do que o argentino Bernabei, pode recuperar a posição e ser titular em Itaquera. A equipe vai atuar com três volantes, e não se descarta a saída de Alan Patrick para a formação de uma dupla de ataque com Borré e Alerrandro.
Essa formação sem o meia clássico garantiu a primeira vitória do Inter no Brasileirão. Contra o Santos, na Vila Belmiro, o Colorado atuou sem o seu camisa 10 entre os titulares e contou com dois jogadores mais agudos no ataque.
Uma possível escalação do Inter é: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique e Paulinho; Vitinho, Borré e Alerrandro.
Corinthians e Inter se enfrentam neste domingo (5), às 19h30min, em Itaquera. O Colorado ocupa a 16ª colocação na tabela do Brasileirão, com nove pontos conquistados. A delegação embarca na tarde deste sábado para a capital paulista.