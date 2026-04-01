Inter tenta manter sequência de vitórias na abertura de um abril de seis jogos

Borré está de volta ao Inter. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O Inter abre nesta quarta-feira, às 19h30min, no Beira-Rio, uma sequência que pode definir o rumo do time em um mês pesado do calendário. O duelo contra o São Paulo de Roger Machado marca o início de seis jogos em abril — cinco pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil — em um momento em que o Colorado ainda olha pelo retrovisor para manter distância confortável da zona de rebaixamento. A equipe ocupa a 12ª colocação, com oito pontos, apenas dois acima do 17º.

O clube poderá contar com dois de seus principais nomes ofensivos: Carbonero e Borré, que retornam da seleção colombiana. Ambos foram convocados, viajaram aos Estados Unidos, mas não entraram em campo nos amistosos contra Croácia e França, o que os deixa fisicamente aptos para a retomada do Brasileirão.

Os dois desembarcaram em Porto Alegre na noite de segunda-feira e participaram da última atividade antes da partida, no CT Parque Gigante. A comissão técnica os vê como peças essenciais para sustentar o padrão de agressividade e mobilidade que ajudou a tirar o Inter do Z-4.

A falta de minutos pela Colômbia, porém, traz dupla sensação. De um lado, garante condições físicas ideais; de outro, mantém aberta a preocupação com o desempenho recente: cada um marcou apenas um gol no Brasileirão.

No caso de Borré, o jejum é mais longo — seu gol foi ainda na segunda rodada, contra o Flamengo. O atacante aposta em um sprint nas próximas partidas para reforçar a candidatura a uma vaga na Copa do Mundo.

A maratona que começa nesta quarta inclui dois adversários paulistas e um clássico. Depois do São Paulo, o Inter joga em Itaquera contra o Corinthians. Na sequência, terá o Gre-Nal e o Mirassol, ambos no Beira-Rio. Fora de casa, encara o Athletic-MG pela Copa do Brasil e encerra o mês enfrentando o Botafogo, no Mané Garrincha, em Brasília.

A sequência exige pontuação imediata. Nos bastidores, a avaliação é clara: o Inter não pode voltar a oscilar, sob risco de novamente encostar na zona de rebaixamento — cenário vivido intensamente até as últimas rodadas de 2025.

O mistério na escalação está no substituto de Vitinho. Suspenso, o atacante — que também atua como ala — pode abrir espaço para uma variedade de opções. Do lateral-direito Aguirre ao atacante Alerrandro, passando pelo volante Paulinho, pelos meias Tabata e Allex e até pelo lateral-esquerdo Bernabei adiantado, mais de uma dezena de jogadores aguardam oportunidade.

A escolha de Paulo Pezzolano pode levar em conta também o adversário. Roger Machado conhece boa parte do elenco colorado, e uma mudança inesperada pode ser elemento surpresa.

O São Paulo que chega a Porto Alegre não terá Alan Franco, lesionado. Arboleda deve entrar em seu lugar. A novidade pode ser o atacante Artur, recém-contratado do Botafogo, já regularizado.