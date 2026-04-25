Inter tem três vitórias fora de casa contra o Botafogo nos últimos 10 anos pelo Brasileirão; veja o retrospecto 

No sábado (25), o Inter enfrenta o Botafogo mais uma vez no Rio de Janeiro. E vai em busca de uma vitória para repetir o feito que aconteceu outras três vezes nos últimos 10 anos pelo Brasileirão: um resultado positivo fora de casa contra os cariocas.
E essas vitórias aconteceram praticamente em sequência. Entre 2019 e 2022, o Inter venceu todos os três jogos contra o Botafogo no Engenhão. Em 2021, o Botafogo estava na Série B.
Em 2019 e 2022, vitórias por 1 a 0. Os gols foram marcados por Guerrero e Braian Romero, respectivamente. Em 2020, 2 a 0, com gols de Galhardo e Boschilia.
O último confronto, no entanto, não traz boas lembranças para o Inter. No Brasileirão de 2025, 4 a 0 para os cariocas, com gols de Igor Jesus, Artur, Cuiabano e Alex Telles.
Retrospecto de Botafogo x Inter fora de casa*
- 8 jogos
- 3 vitórias do Inter
- 5 vitórias do Botafogo
- 5 gols marcados pelo Inter
- 10 gols marcados pelo Botafogo
* pelo Brasileirão nos últimos 10 anos
