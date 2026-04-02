Inter tem três jogadores pendurados para o Gre-Nal 452

Mercado (D) é um dos atletas colorados que não pode ser advertido contra o Corinthians. Duda Fortes / Agencia RBS

O Gre-Nal 452, válido pela 11ª rodada do Brasileirão, será disputado apenas no outro sábado, dia 11 de abril. Porém, o Inter já pode começar a se preocupar com quem está pendurado por cartões amarelos e que corre o risco de ficar de fora do jogo no Beira-Rio.

Quando enfrentar o Corinthians, no próximo domingo (5), a partir das 19h30min, em São Paulo, três jogadores não poderão ser advertidos: os zagueiros Gabriel Mercado e Victor Gabriel, além do lateral-esquerdo Bernabei.

Caso um dos defensores seja punido, Félix Torres seria um substituto natural. Impedido de atuar contra o Corinthians por pertencer à equipe paulista e estar emprestado ao Colorado, o equatoriano estaria liberado para voltar na rodada seguinte. Para a lateral, a opção é Matheus Bahia.

Depois do confronto na capital paulista, o Colorado terá a semana cheia para ensaiar a formação que atuará contra o Grêmio. O meio de semana será reservado para jogos pela Libertadores e Copa Sul-Americana, com o Tricolor inclusive tendo de viajar ao Uruguai para enfrentar o Montevideo City Torque.