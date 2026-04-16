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Boa fase
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Inter tem ponto em comum nas três vitórias pelo Brasileirão; confira

Equipe de Paulo Pezzolano teve menos posse de bola que os adversários em vitórias na competição de pontos corridos

Arildo Palermo

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Esther Fischborn

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