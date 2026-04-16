Inter tem ponto em comum nas três vitórias pelo Brasileirão; confira

Pezzolano avalia momento do time. Jonathan Heckler / Agencia RBS

No futebol moderno, marcado pela valorização da posse de bola, o Inter constrói no Brasileirão um recorte estatístico que vai na contramão da tendência. Nas três vezes em que saiu de campo vencedor na competição, o time colorado terminou os jogos com menos posse do que o adversário.

Até aqui, o Inter venceu três partidas no Brasileirão e em todas elas abriu mão do controle das ações. O primeiro triunfo ocorreu na Vila Belmiro, contra o Santos, por 2 a 1, com 45% de posse. Depois, no Beira-Rio, a equipe bateu a Chapecoense por 2 a 0, tendo 47%.

A terceira vitória foi fora de casa, diante do Corinthians, por 1 a 0, quando o Inter registrou apenas 36% de posse de bola. Das três vitórias, duas foram como visitante e apenas uma como mandante.

Em contrapartida, o Inter pontuou em partidas nas quais apresentou posse inferior ou equilibrada, como no empate em 1 a 1 com o Flamengo, com 39%, no 1 a 1 diante do São Paulo, com 38%.

Após o empate no Gre-Nal, no último sábado, o técnico Paulo Pezzolano contextualizou o cenário e destacou o processo de ajustes em curso na formação do time. O treinador, conhecido por gostar de um time intenso e propositivo, explicou que precisou ajustar a equipe que, nas primeiras rodadas, buscava criar chances, mas não conseguia o resultado.

— Queremos ter 20 oportunidades como no início, mas hoje não está acontecendo. Estamos mudando coisas, em uma transição interna, melhorando como time. Não podemos abrir tudo para buscar o resultado, como fizemos nos primeiros jogos. Se não ganhávamos, perdíamos — afirmou.

Segundo Pezzolano, após o início ruim de Brasileirão, o momento exige foco em somar pontos, mesmo que o desempenho ainda esteja distante do ideal.

— Estamos procurando seguir somando, precisamos somar pontos. Mas dentro do controle. Como todos, gostaríamos de ter mais oportunidades de gol, de ser mais avançado, pressionando lá em cima. Isso vai se conseguindo com o tempo — completou o treinador.

Posse de bola do Inter nos jogos do Brasileirão