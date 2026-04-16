Inter tem dois jogadores entre os 10 mais faltosos do Brasileirão

Borré é um dos mais faltosos do Brasileirão. Renan Mattos / Agencia RBS

Rafael Borré e Vitinho, atacantes do Inter, figuram entre os 10 jogadores mais faltosos do Brasileirão. O dado é de um levantamento do site estatístico Sofascore, que acompanha as principais ligas do mundo.

As infrações da dupla, porém, estão ligadas a uma orientação tática do técnico Paulo Pezzolano: pressionar a saída de bola do adversário. No ranking, Borré aparece em quinto lugar, com 22 faltas cometidas em 11 partidas. Apesar do número, levou apenas um cartão amarelo, no clássico Gre-Nal 452, disputado no sábado (11), que terminou empatado em 0 a 0.

Na nona posição está Vitinho. O ponta, que também atua como lateral-direito em uma variação tática de Pezzolano, tem 20 infrações e quatro cartões amarelos em 10 jogos pelo Brasileirão. Outros colorados também figuram na lista: Bernabei (16 faltas, 24º lugar), Paulinho (15, 30º) e Victor Gabriel (14, 39º).