Inter tem 10 jogadores em fim de contrato no mês de dezembro; veja caso a caso

Félix Torres (E) e Mercado (D) tem contratos curtos com o Colorado Ricardo Duarte / Inter

Os próximos meses serão decisivos para muitos jogadores do Inter. Dez atletas colorados possuem vínculos até dezembro e não sabem se permanecerão em 2027. Os motivos são aproveitamento no elenco, rendimento, cláusulas automáticas e a eleição que pode alterar a estrutura do Departamento de Futebol.

Quem se aproxima de ficar é Rochet, pela cláusula de renovação automática fixada em 60% dos jogos em 2026 como titular. Ele, pela projeção atual, precisa de mais 16 partidas para prorrogar por mais um ano.

Villagra e Alerrandro, ambos cedidos por empréstimo pelo CSKA, também têm condições de compra atreladas às escalações. O meio-campista argentino precisa ser titular também em 60% das rodadas da Série A, enquanto o centroavante possui uma segunda: marcar 15 gols. Ele atualmente tem dois gols com a camisa colorada. Os valores previstos: US$ 4,6 milhões e US$ 6,5 milhões, respectivamente.

Empréstimos

O clube tem dois emprestados com opções de compra e não obrigatoriedade: Félix Torres e Kayky. O defensor, que pertence ao Corinthians, tem o preço de U$S 4 milhões, enquanto o ponta, que é do Grupo City, com direitos vínculos ao Bahia, custa 3,5 milhões de euros.

Último ano de contrato

Em último ano de contrato estão cinco jogadores. Cada um com situação peculiar. Um deve sair ainda na janela da metade do ano pela falta de perspectiva de aproveitamento: Richard.

O quarteto que precisa de negociações particulares é formado por Thiago Maia, Ronaldo, Bruno Henrique e Mercado. O primeiro é o único com tratativas em andamento com a atual diretoria. Os outros três dependem da eleição do final do ano, já que o mandato de Alessandro Barcellos acaba em dezembro e ele não pode concorrer à reeleição.

O rendimento de todos os atletas será determinante para eventuais permanências. Abel Braga, diretor técnico, e Fabinho Soldado, executivo, são elogiados pela gestão e membros da oposição e podem permanecer em qualquer cenário para 2027.