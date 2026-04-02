Inter sofre empate do São Paulo no fim e desperdiça chance de se afastar do Z-4 do Brasileirão

O Inter deixou dois pontos no Beira-Rio nesta quarta-feira (1º), ao empatar com o São Paulo em 1 a 1. Isso porque, diante de 14 mil torcedores, saiu na frente na etapa inicial com Alerrandro mas levou um gol de Calleri aos 41 minutos do segundo tempo.

O resultado frustra pelo desperdício da vantagem construída, mas reflete o campo. Com o resultado, a equipe chegou a nove pontos e não sobe na tabela após nove rodadas.

Pezzolano surpreende e mexe no time

Que escalação diferente, inesperada a que apresentou Pezzolano. Se antes do jogo a dúvida era sobre o substituto de Vitinho, suspenso, na hora da divulgação dos titulares, uma série de surpresas. O técnico montou o time no 5-3-2, com quatro volantes de origem. Bruno Gomes foi o zagueiro pela direita e, no meio-campo, um trio com Villagra, Paulinho e Bruno Henrique.

Na frente, os dois jogadores convocados pela seleção colombiana, mas que não jogaram nos amistosos, Carbonero e Borré, ficaram no banco. Alan Patrick e Alerrandro foram os atletas mais adiantados. No São Paulo, Roger promoveu a estreia de Artur, que veio do Botafogo.

E foi esse Artur quem quase fez o primeiro gol, logo aos três minutos. Da entrada da área, ele trouxe da esquerda para dentro e bateu em curva. Anthoni voou para espalmar.

O Inter atacou pela primeira vez aos seis. Paulinho sofreu falta no bico da área, Alan Patrick cruzou e Alerrandro desviou, mas sem problemas para Rafael.

Aos nove, uma chance claríssima. O Inter tramou pela esquerda, com Bernabei e Alan Patrick e a bola chegou à direita. A defesa do São Paulo cortou mal, e Aguirre teve tempo para ajeitar e concluir, por cobertura, como deveria ser. Rafael saiu muito bem e conseguiu evitar o gol com o peito.

O São Paulo voltou a assustar aos 17. Em jogada pela direita, Artur recebeu e cruzou rasteiro. Mercado se esticou todo e cortou pouco antes de Luciano completar.

Aos 23, em um lance que começou todo errado, o Inter abriu o placar. Anthoni ficou apertado em uma bola recuada e mesmo assim optou pelo passe (arriscado) a Mercado, que segurou o bote de Calleri, virou para o ataque e iniciou a jogada. A bola passou por Bruno Henrique, Bruno Gomes e Aguirre até o cruzamento na medida para Alerrandro se antecipar e desviar para a rede, 1 a 0.

Depois da vantagem, o Inter manteve a dedicação no jogo. Se não brilhava ofensivamente, ao menos defendia-se com disposição e entrega. Foi desse jeito que controlou o primeiro tempo sem grandes sustos.

Inter reduz a marcha e leva empate no fim

Pezzolano manteve o time na volta do vestiário. E a partida recomeçou parecida com a etapa inicial. O Inter não parecia se importar de não ter a bola, desde que oferecesse riscos em contragolpes. O São Paulo não achava espaço para criar.

O placar era perigoso e qualquer sinal de crescimento do adversário gerava apreensão. Bruno Henrique sentiu dores, ou ao menos um desgaste, e foi substituído aos 16 minutos por Thiago Maia. Na mesma troca, Pezzolano tirou Aguirre para colocar Bruno Tabata.

Tabata, em seu primeiro toque na bola, esteve perto de ampliar. Bernabei fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro, onde o camisa 17 estava. Ele chegou chutando, mas Rafael defendeu.

A segunda participação de Tabata foi, também, sua última. Em um cruzamento do São Paulo para a área colorada, bateu de cabeça com Cauly e levou a pior. Ele chegou a ficar desacordado. Precisou ser substituído, Alan Rodríguez entrou em seu lugar. Na mesma parada, Borré substituiu Alerrandro.

O placar era favorável, mas longe de seguro. O São Paulo rondava a área em busca de um erro do Inter. Ele ocorreu aos 33. Em um cruzamento para a área, Anthoni falhou e soltou a bola, Calleri pegou o rebote e chutou por cima do travessão.

Foi a senha para as últimas trocas: fora Paulinho e Alan Patrick, ambos exaustos, dentro Ronaldo e Carbonero. O Inter pôde fazer seis trocas porque Tabata saiu por conta do protocolo de concussão. O São Paulo também ganhou o direito a mais uma substituição.

O risco que existia de uma bola ser vencida pelo ataque do São Paulo se confirmou aos 41 minutos. Wendell fez um cruzamento perfeito da esquerda, em curva, e achou Calleri às costas da defesa. O centroavante pegou de primeira e venceu Anthoni, que saiu em falso: 1 a 1.

O empate frustrou o Beira-Rio, que lamentou os dois pontos perdidos e vaiou ao final. Uma partida de muita dedicação foi entregue por falha nos minutos finais.

Confira a entrevista coletiva de Pezzolano

Brasileirão — 9ª rodada — 1º/4/2026

Inter (1)

Anthoni; Aguirre (Bruno Tabata, 16'/2ºT, depois Alan Rodríguez, 25'/2ºT), Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique (Thiago Maia, 16'/2ºT) e Paulinho; Alan Patrick e Alerrandro (Borré, 25'/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano

São Paulo (1)

Rafael; Lucas Ramon (Cédric Soares, 25'/2ºT), Rafael Toloi, Sabino e Wendell; Pablo Maia (Luan, 51'/2ºT), Danielzinho (Cauly, int.), Marcos Antônio (Ferreira, 25'/2ºT); Artur (Tetê, 51'/2ºT), Luciano (André Silva, 38'/2ºT) e Calleri. Técnico: Roger Machado

Gols: Alerrandro, aos 23 minutos do 1º tempo; Calleri, aos 41 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Paulinho, Pezzolano; Tolói

Local: Beira-Rio

Público: 14.780 (12.713 pagantes)

Renda: R$ 317.307

Arbitragem: Lucas Casagrande (PR), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR). VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Próximo jogo

Brasileirão — 10ª rodada

5/5/2026 — 18h30min

Neo Química Arena — São Paulo