Inter

Após o Gre-Nal
Notícia

Inter se vê em “transição interna”, e Pezzolano mira nova mudança no modelo de jogo

Treinador disse que a equipe está alterando o seu estilo e que tentará atacar mais, mas sem desproteger a defesa

Rodrigo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS