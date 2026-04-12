Inter se vê em “transição interna”, e Pezzolano mira nova mudança no modelo de jogo

Pezzolano quer recuperar volume ofensivo do Inter. Jeff Botega / Agencia RBS

Após o empate em 0 a 0 no Gre-Nal, o técnico do Inter, Paulo Pezzolano, afirmou que o time vive um período de “transição interna”.

Após fechar o time e estancar os problemas defensivos do início do Brasileirão, o treinador tenta encontrar um modelo de jogo equilibrado, que torne a equipe mais agressiva, mas sem se expor atrás.

— Estamos em um momento de transição interna. Mudamos um pouco a maneira de jogar em relação ao início e melhoramos de trás para frente. Hoje, somos um time mais sólido. Precisamos, agora, gerar mais oportunidades de gol. Queremos voltar a ter o volume ofensivo do início, mas sem desproteger a defesa — afirmou o treinador após o clássico.

O Inter iniciou o Brasileirão com uma proposta mais ousada, se expondo mais defensivamente. Apesar da boa produção ofensiva, a equipe sofreu muitos gols, perdeu jogos e chegou a amargar a zona de rebaixamento.

— Colocávamos uma ideia muito atrativa, com intensidade, pressão constante e posse de bola. Era um jogo bonito, mas não conseguíamos somar os pontos que precisávamos no Brasileirão — explicou o técnico.

Postura mais defensiva

Depois, a partir da segunda metade de março, Pezzolano mudou o modelo de jogo, adotando uma postura mais defensiva. Deu certo. Desde então, o Inter não perdeu mais: foram cinco jogos, com três vitórias (contra Santos, Chapecoense e Corinthians) e dois empates (São Paulo e Grêmio).

Além disso, sofreu apenas dois gols nas cinco partidas.

— Melhoramos defensivamente e começamos a pontuar. Já são cinco jogos somando pontos, sofrendo poucas oportunidades claras. Os rivais praticamente não estão criando contra nós — destacou o técnico.

Agora, Pezzolano busca uma nova forma de jogar, que equilibre contundência ofensiva com solidez defensiva.

— Estamos construindo isso de trás para frente, com mais equilíbrio. O desafio é encaixar esse modelo: ser sólido defensivamente e, ao mesmo tempo, voltar a criar mais no ataque, colocar o adversário mais tempo no campo dele, com um bloco mais alto — projetou.

Nos próximos jogos, Pezzolano deve seguir alternando a escalação, ao mesmo tempo em que busca consolidar a nova forma de jogar. Porém, sem nunca deixar de buscar o resultado.

— O mais importante agora é seguir somando pontos e continuar evoluindo — finalizou.

Veja na íntegra a coletiva de Paulo Pezzolano