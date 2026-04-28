Inter se reapresenta de olho no Fluminense

Inter voltou às atividades nesta terça-feira (28). Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Após dois dias de folga, os jogadores do Inter se reapresentaram e retomaram os trabalhos no CT Parque Gigante. Na manhã desta terça-feira (28), foi realizada a primeira atividade de preparação para a partida contra o Fluminense, no domingo (3), pelo Brasileirão, no Beira-Rio.

O primeiro trabalho da semana foi voltada a atividades físicas e técnicas no gramado. Nos próximos dias, Paulo Pezzolano começará a definir o time e a estratégia a ser adotada para a partida contra os cariocas.

O treinador do Inter tem como um dos objetivos ajustar a equipe titular com Alan Patrick e Carbonero. Isso não significa, necessariamente, que os dois atuarão juntos contra o Fluminense.

Rochet e Gabriel Mercado seguem fora das atividades por conta de lesão. Os dois atletas realizam tratamentos junto aos departamentos médico e físico do clube. O volante Ronaldo trabalhou normalmente.