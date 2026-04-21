Inter repete erros e busca soluções para a sequência da temporada 

Pezzolano tem dores de cabeça para escalar o Inter Bruno Todeschini / Agencia RBS

Em uma frase, o comentarista Adroaldo Guerra Filho, um dos grandes frasistas do rádio gaúcho, resumiu a situação da dupla Gre-Nal:

— A diferença entre o Inter e o Grêmio é que o Inter sabe que é ruim, e o Grêmio pensa que é bom.

Por isso, é preciso dizer, antes de qualquer coisa: o time montado pela direção colorada em 2026 é ruim. Na comparação com o do ano passado, que ficou em 16º lugar, a qualidade diminuiu. Das contratações para a atual temporada, só Matheus Bahia é titular. E nem sempre. Vitão, o melhor zagueiro, foi substituído por Félix Torres. Paulinho disputa lugar com Bruno Henrique. Alerrandro está no banco para Borré.

Justamente por "saber que é ruim" é que o técnico Paulo Pezzolano havia mudado sua ideia inicial de ter um time que marque em cima, sufoque adversário e que eventualmente cedesse espaço para contragolpes. Não teria problema levar gol desde que fizesse também. Só que a falta de qualidade impede o time de colocar a bola na rede. Aí o treinador precisou trocar tudo, baixar linhas e "chulear" contra-ataques.

Foi assim que venceu algumas partidas, em especial Santos e Corinthians. A coincidência é que foram ambas fora de casa.

— A qualidade do Inter não é para atacar, é para defender. E aí tentar ganhar seus jogos — completa Guerrinha.

É óbvio que, contra o Mirassol, em casa, diante de 30 mil torcedores, não seria possível jogar apenas se defendendo. Só que o jogo escancarou a dificuldade de atacar. O pior para o time é que, até a parada da Copa do Mundo, em 31 de maio, a vida colorada será essa.

— O Inter precisa contratar, buscar reforços que agreguem qualidade. A equipe atual é insuficiente para o campeonato. Não precisa trocar treinador, precisa é dar material humano para ele — adiciona Vaguinha, comentarista colorado do Grupo RBS.

A direção, portanto, precisa trabalhar. Como bem disse o executivo Fabinho Soldado para os torcedores que aguardavam a saída dos atletas ao final da derrota de domingo de manhã:

— Temos que trabalhar. Como falei desde a minha chegada, estou aqui porque tenho um carinho enorme pelo clube. Sei da dificuldade que enfrentamos. Estou aqui para representar tanto os jogadores, quanto o clube.