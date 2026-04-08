Inter projeta 40 mil torcedores no Gre-Nal do Beira-Rio

O Beira-Rio deve estar próximo da sua capacidade máxima na noite de sábado (11). O Inter projeta receber cerca de 40 mil torcedores no Gre-Nal do Brasileirão, marcado para as 20h30min.
A venda de ingressos para não sócios foi aberta na manhã desta quarta-feira (8). Os valores variam de R$ 65 a R$ 299, dependendo da localidade no estádio.
Os associados já conseguiam garantir presença no clássico desde domingo (5). Os valores vão de R$ 16 a R$ 200.
O Gre-Nal ocorre em um momento em que o Colorado está embalado na competição, com 10 pontos conquistados nos últimos 12 disputados. A equipe de Pezzolano tenta confirmar a boa fase diante do maior rival.
O Inter tem uma média de 17.438 de público pagante como mandante no Brasileirão. O clube ocupa a 15ª colocação em ranking com as 20 equipes da Série A.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲