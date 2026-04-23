Inter pode ter retorno de atacante contra o Botafogo

Borré e Carbonero foram reservas na estreia na Copa do Brasil. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O técnico Paulo Pezzolano deve promover novas mudanças na escalação do Inter no retorno ao Brasileirão. Na vitória por 2 a 1 sobre o Athletic-MG, pela Copa do Brasil, o treinador modificou o ataque, sacando Borré e mantendo Carbonero na reserva os 90 minutos.

Para o jogo diante do Botafogo, no sábado (25), em Brasília, pelo Brasileirão, o treinador poderá reconduzir Carbonero à titularidade. Dos 24 jogos do time na temporada, ele foi utilizado em 16. Porém, na vitória sobre os mineiros, o atacante colombiano permaneceu no banco.

— Coloquei o Kayky pela direita, o Carbonero joga sempre. Foi o primeiro jogo em que ele não entrou. É um jogador importante para nós e pode ser que no próximo jogo comece como titular — explicou o técnico Paulo Pezzolano.

É possível que Carbonero volte ao time titular justamente na vaga do jovem Allex, que atuou pelo mesmo corredor de ataque ocupado pelo argentino Bernabei. O mesmo não pode ser dito sobre seu compatriota.

Borré foi utilizado apenas no segundo tempo da partida disputada em Santa Catarina. Já Alerrandro, com participação direta no gol de empate marcado por Bruno Henrique, tem boas chances de ser mantido na equipe.