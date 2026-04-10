Inter pode ter recorde de público no Beira-Rio em 2026 no Gre-Nal 452

Estádio pode ter o maior público do ano Renan Mattos / Agencia RBS

O Gre-Nal 452, neste sábado (11), às 20h30min, no Beira-Rio, pode registrar o maior público até o momento do Colorado como mandante na temporada. O recorde anterior pertence justamente ao último clássico, válido pela final do estadual (41.251).

O clube já se anima a aumentar a expectativa a partir da alta procura por ingressos registrada nos últimos dias.

Quase 35 mil colorados garantiram presença via check-in, disponível para sócios desde o começo da semana, ou compra de lugares para torcedores em geral, aberta desde a última quarta-feira (8). Os portões 4, 6, 7 e 8 já estão esgotados.

A tendência é de que nas próximas horas mais pessoas decidam ir ao jogo. A carga disponível para visitantes não entra na conta.

Antes, o Inter estimava cerca de 40 mil pessoas. O ritmo da procura faz o clube recalcular e já projetar superar os 41.251 torcedores do Gre-Nal 451, o último da final do estadual, que terminou empatado em 1 a 1. O confronto foi o de maior público no Beira-Rio em 2026.

A média colorada recente, apenas no Brasileirão, é de 17.438. Neste ano, os preços foram fixados para a competição e determinadas modalidades de sócios pagam R$16.

Os horários, jogos recentes e instabilidade da equipe na largada do torneio são apontados como os principais motivos do baixo comparecimento.