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Notícia

Inter perde para o Mirassol e segue perto do Z-4 do Brasileirão

Gols foram marcados por Lucas Oliveira e André Luís, com Alan Patrick descontando nos acréscimos; Colorado tem apenas uma vitória em casa na competição

Rafael Diverio

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