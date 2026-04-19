Inter perde para o Mirassol e segue perto do Z-4 do Brasileirão

Do líder ao lanterna, todo mundo vence o Inter no Beira-Rio. O pior mandante do Brasileirão perdeu mais uma em casa. No horário que a torcida gosta, a ponto de irem 30 mil colorados, o time de Paulo Pezzolano levou 2 a 1 do então último colocado Mirassol, sendo que o gol de Alan Patrick foi só aos 47 do segundo tempo. A curiosidade é que, antes de começar a partida, estava duas posições acima do atual 15º lugar. O Z-4 volta a assombrar, está apenas um ponto acima do 17º.

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Mirassol marca duas vezes no primeiro tempo

Antes da partida, o Inter anunciou que Rochet havia sentido uma lesão muscular e será desfalque para os próximos jogos. Por isso, a equipe começou com Anthoni debaixo das traves. E as novidades não pararam por aí: Bruno Gomes foi o escolhido para ser o lateral-esquerdo, já que Matheus Bahia não se recuperou e Bernabei estava suspenso; Paulinho ocupou o meio ao lado de Villagra; e a grande surpresa: Allex como meia pela esquerda, deixando Carbonero no banco.

O jogo começou agitado, com o Inter forçando, recuperando posse, girando a bola. Eventualmente cedia espaço para contra-ataques, mas conseguiu acertar a linha do impedimento. Faltava conclusão efetiva, e Vitinho teve duas. Na primeira, João Victor cortou de cabeça. Na segunda, após cruzamento de Aguirre, errou em bola. Assim, chute na direção do gol foi mesmo de Aguirre, de fora da área, Walter defendeu.

Aos 20, Vitinho tentou de novo. Tentou dar um passe, errou, a bola voltou para ele, que bateu de fora da área, por cima do travessão.

Então, um velho filme se repetiu. No primeiro ataque, o Mirassol fez o gol. Em um contragolpe, a bola rodou do meio para a esquerda, Reinaldo achou Alesson no fundo. Ele fez o cruzamento e Lucas Oliveira, sozinho, apenas empurrou para a rede.

O Mirassol esteve perto do segundo logo depois. Reinaldo achou Shaylon no meio da área, ele rolou para trás e Denilson chutou. Victor Gabriel bloqueou na hora certa.

Apesar da desvantagem, o Inter seguia com o controle do jogo. E criou outra oportunidade clara aos 34. Allex cruzou, Vitinho escorou e Bruno Gomes, na área, chutou todo errado, facilitando a defesa de Walter.

Para piorar definitivamente a situação, o Mirassol fez o segundo aos 45. Alesson deu um passe na medida para André Luis, em condição legal, às costas da defesa. O centroavante do lanterna do Brasileirão teve a calma e a qualidade que os do Inter não têm para encobrir Anthoni e fazer de cavadinha o 2 a 0 do primeiro tempo.

Que só não foi pior por imperícia do Mirassol. O time teve duas oportunidades de ampliar, mas por falta de capricho permitiu que o resultado do intervalo fosse mesmo 2 a 0.

Inter reage no fim, mas não a tempo de empatar

Pezzolano mexeu na equipe no vestiário. Ele tirou Aguirre e colocou Carbonero. Com isso, Bruno Gomes foi para a lateral direita e Allex, para a esquerda.

Como era de se imaginar, o Inter começou a segunda etapa pressionando. Villagra chutou de fora da área à esquerda de Walter. Na sequência, Alan Patrick acionou Carbonero, que entrou em velocidade, chutou e obrigou o goleiro a bloquear.

Sem soluções, Pezzolano fez mais duas trocas. Ele tirou Vitinho e Paulinho para colocar Bruno Tabata e Alerrandro. Pouco além, trocou Bruno Gomes por Thiago Maia. Ainda teve Kayky por Allex.

O Inter só voltou a dar uma mínima esperança depois dos 35 minutos, quando se atirou freneticamente ao ataque. Fechado, o Mirassol rebatia tudo o que dava. Só aos 47, na marra, o time diminuiu. Carbonero bateu de fora da área, Alan Patrick pegou a sobra e chutou de pé esquerdo para diminuir.

Foi pouco. O Mirassol conquistou sua primeira vitória fora de casa. Como muitos times que enfrentaram o Inter no Beira-Rio.

Brasileirão — 12ª rodada — 19/4/2026

Inter (1)

Anthoni; Aguirre (Carbonero, int.), Félix Torres, Victor Gabriel e Bruno Gomes (Thiago Maia, 29'/2ºT); Villagra, Paulinho (Alerrandro, 21'/2ºT), Vitinho (Tabata, 21'/2ºT), Alan Patrick e Allex (Kayky, 35'/2ºT); Borré. Técnico: Paulo Pezzolano

Mirassol (2)

Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira, William Machado e Reinaldo (Victor Luís, 36'/2ºT); Denilson (Neto Moura, 17'/2ºT), Aldo Filho e Shaylon (Edson Carioca, 25'/2ºT); Alesson (Carlos Eduardo, 25'/2ºT) e André Luis (Nathan Fogaça, 36'/2ºT). Técnico: Ivan Baitello

Gols: Lucas Oliveira (21/1T), André Luis (45/1T); Alan Patrick (47/2T)

Cartões amarelos: Paulo Pezzolano (I); Lucas Oliveira, Alex Muralha, Aldo Filho, Walter (M)

Local: Beira-Rio

Público: 30.052 torcedores (26.079 pagantes)

Renda: R$ 1.062.00,00

Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Pedro Amorim de Freitas (ES). VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Próximo jogo

Copa do Brasil — 5ª fase

22/4/2026 — 20h30min

Orlando Scarpelli (Florianópolis)