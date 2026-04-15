Inter negocia renovação de contrato com Benjamin

Benjamin soma três partidas pelo profissional do Inter. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

O Inter já trabalha para renovar o contrato de Benjamin, volante ganês de 19 anos. O vínculo atual vai até o fim de 2027.

Com prestígio junto à direção do clube e à comissão técnica de Paulo Pezzolano, o jogador é visto como um dos principais nomes da base colorada. Por isso, as conversas foram antecipadas e ocorrem com otimismo por um acerto, sem pressa.

Benjamin estreou pelo time profissional do Inter durante o Gauchão de 2026, na vitória por 2 a 1 sobre o Novo Hamburgo. Ele ainda atuou em mais duas partidas, contra Monsoon e Ypiranga, mas se lesionou na última delas, em 18 de janeiro.

Em 1º de abril, o clube comunicou que o ganês estava em fase de retreinamento, a etapa final do tratamento. Agora recuperado, ele passará por um período de recondicionamento físico e retomada de ritmo de jogo com a equipe sub-20.

Na sequência, voltará a treinar com o grupo de Paulo Pezzolano para disputar espaço entre os volantes do elenco principal.