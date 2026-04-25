Um primeiro tempo frio, um segundo tempo fervente. Botafogo e Inter promoveram uma segunda etapa de puro entretenimento, com quatro gols, dois para cada lado, Carbonero e Bernabei para os colorados.
Pela 13ª rodada do Brasileirão, no Mané Garrincha, o 2 a 2 fez justiça aos comandados de Paulo Pezzolano, que tiveram forças para buscar a igualdade depois de ficar atrás duas vezes.
Pezzolano escalou um Inter bem ofensivo para começar a partida, contrariando expectativas. Nada de três volantes nem três zagueiros. Bernabei seguiu na lateral esquerda, sendo o meia de seu lado Allex, terceira vez seguida de titular. Na direita, Vitinho. E um ataque com Carbonero e Alerrandro. Alan Patrick, que vinha de dois jogos completos, ficou no banco, bem como Borré. No Botafogo, um 4-3-3 com Danilo, Edenilson e Medina no meio, Matheus Martins, Arthur Cabral e Junior Santos no ataque.
Por mais que ambos os times tenham sido montados para atacar, o confronto começou morno, com mais vantagens das defesas. Nos primeiros 15 minutos, não houve nem sequer uma finalização. Na jogada mais perigosa, Medina esticou para Junior Santos na área, mas Anthoni saiu bem para abafar.
O que os colunistas de GZH disseram sobre o jogo
O primeiro chute do Inter, na verdade, foi um misto de conclusão e cruzamento. Vitinho arrancou pela direita, se desequilibrou ao driblar Medina e Carbonero pegou a bola. Ele bateu cruzado e Neto defendeu firme.
Foram necessários 36 minutos para aparecer uma chance real de gol. O Botafogo construiu pela direita ofensiva até Edenilson cruzar para a área. Bruno Gomes dividiu com Arthur Cabral na área. A bola ficou quicando e Junior Santos, na frente da marca do pênalti, errou em bola sozinho.
No último lance de etapa inicial, o Inter esteve perto de abrir o placar. Carbonero avançou pela direita e cruzou forte, rasteiro. Alerrandro chegou completando de letra, mas Neto estava bem posicionado e salvou.
Segundo tempo cheio de gols
Não houve trocas no Inter para o segundo tempo. O que mudou foi que, desta vez, chutou a gol já no início. Bruno Henrique cobrou falta sofrida por Allex. Neto pegou em dois tempos.
O Botafogo respondeu aos três. Alex Telles alçou a bola para a área, Barboza cabeceou para o meio, Danilo dominou e chutou, mas travado. Anthoni defendeu sem problemas.
Mas Danilo, de grande fase, não perderia duas chances. Medina inverteu a bola da esquerda para a direita. Ponte passou para o meio. Danilo, na frente da área, girou e concluiu como centroavante, no ângulo, longe de qualquer chance para Anthoni: 1 a 0.
A resposta do Inter não demorou muito. Aos 13, Bernabei iniciou a jogada deixando dois jogadores do Botafogo para trás. Com isso, clareou o campo e pôde entregar para Alerrandro. Carbonero arrancou ao mesmo tempo e viu o espaço entre os zagueiros. O passe do centroavante foi na medida para o colombiano, que bateu rasteiro, cruzado. Neto tocou na bola, que ainda bateu no travessão antes de entrar: 1 a 1.
Mesmo tendo empatado, Pezzolano fez as trocas que já estavam na beira do gramado pouco antes do gol. Saíram Bruno Henrique, Vitinho e Alerrandro, entraram Paulinho, Alan Patrick e Borré.
O segundo tempo era bem mais animado. O Botafogo voltou a levar perigo aos 18. Danilo armou pelo meio, Matheus Martins bateu de fora da área e Anthoni defendeu com o peito. Victor Gabriel impediu que o rebote chegasse a Danilo.
Alan Patrick tocou na bola para cobrar uma falta. Sua segunda participação foi para começar o gol. Do Botafogo. O camisa 10 prendeu, demorou e perdeu para Kadir. Edenilson ficou com a sobra, correu e cruzou rasteiro. Matheus Martins bateu de primeira, Anthoni salvou com a ponta dos dedos, a bola bateu no travessão e Medina, na área, pegou o rebote e colocou na rede.
Aos 28 minutos, o Inter empatou novamente. O lance começou em uma disputa na área em que o Inter pediu pênalti de Barboza em Allex por puxão em camisa. O árbitro mandou jogar e cobrar escanteio. A defesa afastou parcialmente, para a meia-lua. Bernabei, outro que vive grande fase, pegou de primeira, a bola desviou na zaga e enganou Neto: 2 a 2.
Anthoni salvou o Inter aos 35. Danilo ganhou na dividida e chutou rasteiro da entrada da área, o goleiro colorado se esticou todo para espalmar.
Nesse lance, Carbonero não acompanhou a saída de bola do Botafogo. Parecendo cansado, saiu do time para a entrada de Matheus Bahia. Carbonero avançou para a linha da frente.
Paulinho, aos 40, teve a oportunidade para virar. Allex recebeu de Bernabei na direita, trouxe para o meio e, mesmo caído, conseguiu passar. Paulinho tinha liberdade, mas seu chute foi por cima do travessão.
Os minutos finais foram de intensidade, lá e cá. Só faltou alguém fazer o gol da vitória. No fim das contas, um ponto a ser valorizado pelo Inter.
BRASILEIRÃO — 13ª RODADA — 25/4/2026
BOTAFOGO (2)
Neto; Vitinho (Ponte, 32'/1ºT), Barboza, Ferraresi e Alex Telles; Danilo, Edenilson (Montoro, 22'/2ºT) e Medina; Junior Santos (Kadir, int.), Arthur Cabral e Matheus Martins (Correa, 22'/2ºT). Técnico: Franclim Carvalho
INTER (2)
Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique (Paulinho, 16'/2ºT), Vitinho (Alan Patrick, 16'/2ºT) e Allex; Carbonero (Matheus Bahia, 38'/2ºT) e Alerrandro (Borré, 16'/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano
GOLS: Danilo (B), aos oito, Carbonero (I), aos 13, Medina (B), aos 20, Bernabei (I), aos 28 minutos do 2º tempo;
CARTÕES AMARELOS: Arthur Cabral, Franclim Carvalho e Correa (B); Félix Torres, Victor Gabriel e Clayton Sampaio (I);
LOCAL: Mané Garrincha, Brasília;
PÚBLICO: 16.332;
RENDA: R$ 1.936.951;
ARBITRAGEM: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Acacio Menezes Leao (PA). VAR: Heber Roberto Lopes (SC).
PRÓXIMO JOGO
BRASILEIRÃO — 14ª RODADA
INTER X FLUMINENSE
3/5/2026 — 18H30MIN