Inter leva terceira goleada consecutiva na Série B do Brasileirão sub-20

Colorado perdeu por 4 a 1 nesta quarta-feira (22). Nathan Bizotto / SC Internacional e Erick Antunes

O Inter segue sem vencer e acumulando goleadas na Série B do Brasileirão sub-20. Nesta quarta-feira (22), pela terceira rodada da competição, a equipe foi derrotada por 4 a 1 pelo Botafogo-PB, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Apesar do revés, o Colorado marcou seu primeiro gol na competição, anotado por João Bezerra.

Com o resultado, o Colorado tem -9 de saldo e é o penúltimo colocado do Grupo B. Nas rodadas anteriores, já havia sido goleado por Coritiba, fora de casa, pelo Sport, em Alvorada, ambos por 3 a 0.

Assim, o retorno à Série A passa a ficar difícil para o Inter. A competição conta com dois grupos de oito clubes, que se enfrentam em sete rodadas.

Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final. Ao fim do torneio, os finalistas e o melhor time entre os eliminados nas semifinais garantem vaga na Série A de 2027. Não há rebaixamento.