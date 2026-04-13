Inter

Avaliação preliminar
Notícia

Inter irá mudar metade da defesa para o jogo contra o Mirassol

Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, zagueiro Mercado e lateral Bernabei serão desfalques no jogo do próximo domingo (19), às 11h, no Beira-Rio 

Rodrigo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS