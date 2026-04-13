Inter irá mudar metade da defesa para o jogo contra o Mirassol

Matheus Bahia deve retornar ao time do Inter contra o Mirassol Ricardo Duarte / Inter,divulgação

A avaliação inicial do departamento médico do Inter foi positiva em relação à condição do lateral-esquerdo Matheus Bahia, vetado do Gre-Nal de sábado (10) por um desconforto muscular.

A notícia ganha relevância porque, para a partida contra o Mirassol, no próximo domingo (19), o técnico Paulo Pezzolano não poderá contar com o lateral-esquerdo Bernabei, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido no Gre-Nal.

De qualquer forma, Matheus Bahia ainda será reavaliado de forma mais completa na reapresentação, na terça (14).

Outro desfalque confirmado é o zagueiro Gabriel Mercado, que também recebeu o terceiro cartão. Em compensação, o treinador terá o retorno de Victor Gabriel, que cumpriu suspensão no clássico.

Mudanças

Dessa forma, a defesa colorada terá duas mudanças obrigatórias.

Victor Gabriel entra na vaga de Mercado e formará a dupla de zaga com Félix Torres, enquanto Matheus Bahia será o substituto natural de Bernabei.

No meio-campo, as decisões recentes de Pezzolano indicam uma disputa aberta entre Bruno Henrique e Paulinho.