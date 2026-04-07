Inter inicia preparação para o Gre-Nal 452

Pezzolano comandou o primeiro treinamento da semana. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Na manhã desta terça-feira (7), com portões fechados no CT Parque Gigante, o técnico Paulo Pezzolano deu início à preparação do Inter para o Gre-Nal 452. Após a folga na segunda (6), os atletas realizaram atividades na academia e no campo.

A primeira parte do treino aconteceu ainda na academia. Os jogadores abriram o trabalho com atividades físicas. Em um segundo momento, o treino seguiu no gramado do CT colorado.

Debaixo de chuva, o técnico Paulo Pezzolano orientou as primeiras atividades visando exclusivamente ao Gre-Nal marcado para o próximo sábado (11), mas ainda sem indicação de escalação.

O meia Bruno Tabata está de volta após cumprir o protocolo estabelecido pela CBF para casos de concussão. O jogador foi afastado das atividades após um choque de cabeça ocorrido na partida diante do São Paulo, na semana passada.

O treinador também deve ganhar os reforços de Kayky e Benjamin nesta semana. Os dois estavam na fase final de retreinamento, recuperados de lesões musculares, e devem ficar à disposição para o Gre-Nal.

Pezzolano terá quatro treinamentos para definir a escalação do Inter que enfrentará o Grêmio no sábado (11), às 20h30min, no Beira-Rio, pela 11ª rodada do Brasileirão.