Inter fez acordo para pagar salário atrasado de 2025 ao longo desta temporada; entenda

Dirigentes firmaram novo acordo com os atletas. Jeff Botega / Agencia RBS

O Inter iniciou o ano de 2026 firmando um novo acordo com o grupo de jogadores referente a um direito de imagem que não foi pago na temporada de 2025. A repactuação, realizada no início desta temporada, prevê o pagamento parcelado dos valores em atraso.

Segundo apurado pela reportagem de Zero Hora nesta sexta-feira (24), os dirigentes acertaram com os atletas ainda no início desta temporada o parcelamento desses valores ao longo do ano. Com isso, o clube mantém em dia os direitos de imagem de 2026, os salários em carteira e, simultaneamente, as parcelas do acordo firmado.

Em tese, após a realização desse acordo, o Inter pode considerar os pagamentos em dia, mesmo com os direitos de imagem referentes ao ano passado sendo quitados apenas ao longo desta temporada.

O cuidado dos dirigentes, agora, é em manter esses pagamentos rigorosamente em dia. Caso ocorra um novo atraso, a situação pode comprometer o fluxo financeiro estabelecido pelo clube neste momento.