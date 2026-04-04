Inter é processado por grupo LGBTQIA+ por três falas consideradas discriminatórias

Abel Braga é uma das pessoas citadas na ação do Grupo Arco-Íris. Lucas Costa / Internacional / Divulgação

O Inter voltou a ser assunto por conta de falas e ações polêmicas envolvendo profissionais do clube ou que passaram pelo time recentemente. Segundo o ge.globo, o Grupo Arco-Íris, uma organização de defesa de direitos da população LGBTQIA+, entrou com um processo contra o Inter por conta de ações caracterizadas como "práticas discriminatórias".

A associação ingressou com uma Ação Civil Pública na Justiça do Rio de Janeiro em que pede retratação pública, promoção de ações educacionais e uma indenização por danos morais coletivos de R$ 5 milhões.

Entre os episódios citados estão falas do atual diretor técnico do Inter, Abel Braga e do ex-treinador Ramón Diaz, além de uma atitude do lateral-esquerdo Bernabei. Todos são réus no processo.

Caso Abel Braga

Ao ser apresentado como treinador para a reta final do Brasileirão do ano passado, Abel afirmou que não queria os atletas treinando com uniforme rosa:

— Eu falei: "Eu não quero meu time treinando de camisa rosa, parece time de veado".

No mesmo dia, pouco tempo depois, o atual diretor técnico do Inter se retratou em uma rede social:

— Colorados e coloradas, em primeiro lugar reconheço que não fiz uma colocação boa sobre a cor rosa durante a minha coletiva. Antes que isso se prolifere, peço desculpas. Cores não definem gêneros. O que define é caráter. O Internacional precisa de paz e muito trabalho. Vamo, vamo Inter! — escreveu.

Na época, Abel foi punido com cinco jogos de suspensão e multa de R$ 20 mil, após a Arco-Íris, defendido pelo advogado Carlos Nicodemos, acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Recentemente, o diretor colorado conseguiu um efeito suspensivo.

Caso Ramón Diaz

Antes do episódio envolvendo Abel, o argentino Ramón Diaz havia feito uma declaração machista. No cargo de treinador, na época, ele utilizou o microfone para reclamar de uma marcação da arbitragem no empate contra o Bahia.

— O futebol é para homens, não é para meninas, é para homens — disse o argentino em entrevista depois da partida.

Assim como Abel, Ramón também pediu desculpas pouco tempo depois:

— Se interpretou algo mal da minha declaração. Quero pedir desculpas. Me pareceu que o que eu quis dizer é que uma só pessoa não pode tomar uma decisão tão importante como é a participação do VAR no futebol. Se se interpretou mal, peço desculpa, mas não é minha intenção.

Caso Bernabei

Por fim, é citado um episódio envolvendo Bernabei, após o jogo contra o Bragantino, na última rodada do Brasileirão, que garantiu o Inter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele tirou o fone de ouvido de uma repórter mulher que estava no gramado e gritou “fala, agora” para ela.

— A ação é uma virada na estratégia de busca de respostas concretas em termos de reparação por violações de direitos humanos contínuas no ambiente do futebol. As decisões do STJD, em termos reparatórios, não resultam em nada para a sociedade e, especialmente, para a comunidade LGBTQI+, acabando por reforçar a impunidade e a reiteração de práticas violadoras — afirmou o presidente do Grupo Arco-Íris, Claudio Nascimento, ao ge.globo. Ele ainda completa:

— Assim, neste momento, recorreremos à Justiça comum para enfrentar o que já é público e do conhecimento de todos, práticas discriminatórias sistêmicas de clubes, atletas e agentes de futebol.

Procurado pelo ge.globo, o Inter informou que ainda não foi citado.