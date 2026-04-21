Inter divulga relacionados para estreia na Copa do Brasil; confira a lista

Mercado foi titular contra Corinthians e Grêmio, quando o Inter não foi vazado. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter divulgou a lista de relacionados para a estreia na Copa do Brasil, diante do Athletic-MG. Nesta quarta-feira (22), o confronto acontece às 20h30min, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Paulo Pezzolano conta com os retornos de Mercado e Bernabei, que cumpriram suspensão contra o Mirassol, no Campeonato Brasileiro. Ambos retornam ao time titular.

Entre os desfalques, Rochet não teve o estado clínico atualizado pelo clube.

Matheus Bahia, que realizou trabalhos físicos na última atividade antes da viagem, segue em fase de retreinamento e tem estimativa de retorno para o jogo com o Botafogo, no próximo sábado (26).

Alan Rodríguez permanece em recuperação por conta do desconforto muscular na panturrilha esquerda.

Confira a lista de relacionados

Goleiros : Anthoni, Diego Esser e Kauan Jesus

: Anthoni, Diego Esser e Kauan Jesus Laterais: Bruno Gomes, Bernabei e Aguirre

Bruno Gomes, Bernabei e Aguirre Zagueiros: Mercado, Félix Torres, Victor Gabriel, Juninho e Clayton Sampaio

Mercado, Félix Torres, Victor Gabriel, Juninho e Clayton Sampaio Meias: Villagra, Paulinho, Bruno Henrique, Thiago Maia, Alan Patrick, Bruno Tabata e Allex

Villagra, Paulinho, Bruno Henrique, Thiago Maia, Alan Patrick, Bruno Tabata e Allex Atacantes: Borré, Alerrandro, Vitinho, Carbonero e Kayky