Inter divulga relacionados para estreia na Copa do Brasil; confira a lista

O Inter divulgou a lista de relacionados para a estreia na Copa do Brasil, diante do Athletic-MG. Nesta quarta-feira (22), o confronto acontece às 20h30min, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.
Paulo Pezzolano conta com os retornos de Mercado e Bernabei, que cumpriram suspensão contra o Mirassol, no Campeonato Brasileiro. Ambos retornam ao time titular.
Entre os desfalques, Rochet não teve o estado clínico atualizado pelo clube.
Matheus Bahia, que realizou trabalhos físicos na última atividade antes da viagem, segue em fase de retreinamento e tem estimativa de retorno para o jogo com o Botafogo, no próximo sábado (26).
Alan Rodríguez permanece em recuperação por conta do desconforto muscular na panturrilha esquerda.
Confira a lista de relacionados
- Goleiros: Anthoni, Diego Esser e Kauan Jesus
- Laterais: Bruno Gomes, Bernabei e Aguirre
- Zagueiros: Mercado, Félix Torres, Victor Gabriel, Juninho e Clayton Sampaio
- Meias: Villagra, Paulinho, Bruno Henrique, Thiago Maia, Alan Patrick, Bruno Tabata e Allex
- Atacantes: Borré, Alerrandro, Vitinho, Carbonero e Kayky
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