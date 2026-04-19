Inter comunica lesões de Rochet e Matheus Bahia

Rochet desfalca o Inter novamente. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Inter comunicou na manhã deste domingo (19) as lesões de Rochet e Matheus Bahia. Ambos desfalcam a equipe contra o Mirassol, na 12ª rodada do Brasileirão, mas também nos próximos jogos da temporada.

O lateral-esquerdo já tinha ficado de fora do clássico Gre-Nal disputado no último fim de semana, mas agora teve confirmada uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Já o goleiro uruguaio apresentou uma contusão na panturrilha direita.

O boletim médico não informa o tempo de parada da dupla, mas relata que ambos ficarão de "fora dos próximos compromissos". Na terça-feira (22), o Colorado enfrenta o Athletic, em Florianópolis, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. No sábado (25), encara o Botafogo, pelo Brasileirão, em Brasília.

Além de Rochet e Matheus Bahia, o técnico Paulo Pezzolano também não poderá contar neste fim de semana com o volante Alan Rodríguez. O uruguaio apresentou um desconforto na panturrilha direita e será reavaliado para os jogos posteriores.