Inter comunica "lesão de grande extensão" de titular da equipe

Mercado vinha atuando como titular na equipe de Pezzolano. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O Inter ganhou um desfalque para os próximos jogos da temporada. Nesta sexta-feira (24), o clube divulgou os relacionados para a partida contra o Botafogo pelo Brasileirão e confirmou a lesão do zagueiro Mercado.

Conforme o boletim médico, o jogador teve uma lesão de grande extensão no adutor da coxa direita. Na sequência, foi informado que ele estará fora dos próximos compromissos da equipe, sem uma previsão de retorno.

Na última partida do Inter, contra o Athletic, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil, Mercado começou como titular, mas não voltou para o segundo tempo. Ele foi substituído no intervalo por Victor Gabriel.

Aos 39 anos, o defensor está na sexta temporada pelo Inter, já que chegou ao clube em 2021. Neste período, foi titular com frequência, mas enfrentou outros problemas físicos, muito por conta da idade.