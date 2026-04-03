Inter comemora aniversário do clube e do Beira-Rio com evento para torcedores

Colorados estão convidados para a festa. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter comemora 117 anos de existência neste sábado (4). Já o seu estádio, o Beira-Rio, completará 57 anos na segunda-feira (6). Por conta dessas duas datas importantes, o clube programou uma festa especial para os torcedores.

A partir das 14h do sábado, terá início o evento, que ocorrerá na Rua Nestor Ludwig, entre o Gigantinho e o Parque Marinha do Brasil. A ação, em parceria do Inter, com a Brio e a Opinião Produtora, tem entrada gratuita.

A comemoração dos aniversários contará com as seguintes atrações musicais: a banda gauchesca Tchê Guri, Pagode do Ronaldo, o sambista Sandro Ferraz, DJ Finna, bandas da torcida e um trio elétrico. Ex-jogadores e outros convidados também estarão presentes.

Uma estrutura com food trucks e banheiros químicos também estará à disposição de quem for acompanhar os shows. O estacionamento do Edifício Garagem terá o valor de R$ 20.

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