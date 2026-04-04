Inter celebra 117 anos com festa para a torcida colorada no Beira-Rio

Torcida comemorou aniversário do Colorado no Beira-Rio. Nani Chemello / Agência RBS

Os colorados comemoraram, na tarde deste sábado (4), mais um ano de existência do clube do coração. E para não deixar a data passar em branco, os dirigentes organizaram uma festa para celebrar os 117 anos do Sport Club Internacional.

Foram mais de quatro horas de comemoração. A rua Nestor Ludwig, localizada entre o complexo Beira-Rio e o Parque Marinha, foi o espaço escolhido pelo Inter para receber seus torcedores de forma gratuita. O forte calor em Porto Alegre, no entanto, acabou afastando parte do público no início do evento, que começou às 14h.

A programação contou com apresentações musicais em um trio elétrico, com o palco voltado para o parque. As atrações incluíram os grupos Pagode do Ronaldo e Tchê Guri, além do sambista Sandro Ferraz e do DJ Finna.

Participação de ex-jogadores

Dentro do estádio, durante a manhã, ex-jogadores importantes da história colorada marcaram presença em uma sessão de autógrafos realizada no museu do clube e também no gramado do Beira-Rio. Campeões brasileiros nos anos 1970, Carpegiani, Jair e Valdomiro foram alguns dos nomes confirmados.

— São 117 anos. Essa torcida é a minha família. É o clube que me ajudou a chegar à Seleção Brasileira, a ser bicampeão brasileiro e o jogador que mais atuou no Beira-Rio. O Inter é a minha casa. Tudo o que conquistei na vida foi aqui — disse um emocionado Valdomiro Vaz Franco, em entrevista à Rádio Gaúcha, durante a festa.

— É uma emoção muito grande fazer parte dessa celebração. Existe toda uma história nisso. Agradeço a Deus pela oportunidade de ter mostrado meu futebol no Rio Grande do Sul — afirmou Maurício Anastácio, campeão da Copa do Brasil de 1992.