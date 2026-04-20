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Nova derrota
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Inter busca explicações para péssima campanha em casa às vésperas de jogar como "mandante" longe do Beira-Rio

Time de Pezzolano levou 2 a 1 do Mirassol em casa e agora terá de enfrentar o Athletic-MG em Santa Catarina 

Rafael Diverio

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