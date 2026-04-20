Inter busca explicações para péssima campanha em casa às vésperas de jogar como "mandante" longe do Beira-Rio

Nem diante de 30 mil pessoas o Inter reagiu. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Em uma semana que terá compromisso na quarta-feira (22), no início da Copa do Brasil, o Inter fará contas contra o rebaixamento no Brasileirão, mais uma vez. O time termina a 12ª rodada um ponto acima do Z-4. Dos sete jogos em casa, perdeu quatro. Do então lanterna, Mirassol, ao líder, Palmeiras, todo mundo ganha no Beira-Rio. O que salva é a campanha fora de Porto Alegre. E essa é a única boa notícia: os dois próximos compromissos são de visitante, embora em um deles deva ter mais torcedores apoiando.

A delegação saiu do estádio sob protesto de uma torcida organizada. O executivo Fabinho Soldado até conversou com os integrantes que estavam no estacionamento.

— Há uma preocupação muito grande em sermos o pior time jogando em casa. Isso não pode acontecer, mas está acontecendo. Começamos fazendo um jogo e depois terminamos a partida de outra forma, muito ruim. Então, temos muito trabalho pela frente. Como sabíamos, este vai ser um ano de muito trabalho.

Pezzolano não saiu com desculpas. Foi sincero ao admitir que não sabe explicar o que acontece com o time. O normal nesse tipo de equipe é ganhar em casa, aproveitar o fator local, transformar em caldeirão e escapar. No caso colorado, o efeito é o contrário.

— Não sei explicar o que está acontecendo. Fizemos bom jogos e não ganhamos. Nos jogos mais ou menos, ganhamos. Tivemos jogos difíceis fora e ganhamos. Vamos sair contra o Botafogo e tentar ganhar. Hoje temos grande dificuldade de jogar em casa — comentou.

Antes do Botafogo, jogo marcado para sábado, 18h30min no Mané Garrincha (o clube carioca vendeu o mando), tem a Copa do Brasil. Aí entra uma dúvida: o Athletic-MG não pôde usar seu estádio, em São João del Rei-MG, por não ter capacidade e será o dono da casa em Florianópolis. Só que o Orlando Scarpelli certamente terá muito mais colorados do que fãs do clube mineiro. Qual Inter aparecerá, o pior mandante ou o quarto melhor visitante?