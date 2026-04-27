Inter avança em negociação com ex-diretor do Flamengo para o comando das divisões de base

Carlos Noval deixou o Flamengo em 2025. Alexandre Vidal / Divulgação / Flamengo

O Inter tem negociações avançadas com o ex-dirigente do Flamengo Carlos Noval, 61 anos, para que ele seja o novo comandante das divisões de base do Colorado. Trata-se de uma indicação do diretor-executivo de futebol profissional Fabinho Soldado.

A busca por Carlos Noval simboliza um novo momento na relação entre futebol profissional e base. Conforme apurado por Zero Hora, Fabinho Soldado vem assumindo as rédeas das divisões inferiores com um protagonismo que nenhum de seus antecessores teve.

Inclusive, o contrato do executivo prevê bônus por metas a serem atingidas tanto na base como no futebol feminino.

Ex-volante campeão da América e do mundo em 2006, Fabinho vem sendo elogiado internamente pelo seu alto nível de conhecimento interno de todas as áreas ligadas ao futebol colorado, em todas as esferas.

O profissional teve papel central nas medidas recentes tomadas na base, e partiu dele a indicação de Carlos Noval, com quem trabalhou no Flamengo.

Por indicação de Fabinho, quem assumiu o comando interino da base foi o coordenador de saúde e performance das divisões inferiores, Leonardo Fortino.

Quem é Carlos Noval?

Há 15 anos no Flamengo, Carlos Noval foi gerente e diretor da base e teve uma rápida passagem pelo profissional, mas voltou para a base após a chegada do português José Boto.

O profissional foi desligado do clube por decisão de Boto, que preferiu nomear o português Alfredo Almeida, seu nome de confiança.

Além da negociação com Noval, o Inter irá nomear um novo diretor político para a base, com a missão de substituir Luis Caldas Milano Júnior.