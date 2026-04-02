Inter atualiza situação médica de Bruno Tabata

Tabata caiu desacordado no gramado do Beira-Rio. Jeff Botega / Agencia RBS

O Inter informou, por meio de nota, que Bruno Tabata realizou exames de imagem na cabeça e encontra-se bem. O meia precisou deixar o jogo entre Inter e São Paulo, nesta quarta-feira (1º), devido ao protocolo de concussão.

Em disputa no alto com Wendell, Tabata caiu desacordado no gramado. Ele saiu de campo andando, mas o protocolo de concussão determina que o jogador deve ser substituído e preservado da próxima partida. O clube afirmou que a tomografia realizada não apresentou alterações e que o protocolo será seguido.

O lance ocorreu cerca de cinco minutos depois de Tabata entrar em campo, no segundo tempo. A ativação do protocolo de concussão dá aos dois times o direito a uma substituição a mais. Alan Rodríguez entrou no lugar.

Confira a nota do Inter

Bruno Tabata sofreu um choque na região da cabeça durante a partida, com sinais de concussão. O atleta foi substituído por precaução e encaminhado para exames de imagem. A tomografia não apresentou alterações. No momento, encontra-se bem, consciente e seguirá o protocolo de concussão da CBF.