Inter apresentará balanço financeiro de 2025 até quinta-feira; veja o que esperar

Reunião no conselho deverá ocorrer no dia 11 de maio. Camila Hermes / Agencia RBS

O Inter deve tornar público, até quinta-feira (30), o balanço das contas da gestão do presidente Alessandro Barcellos referente ao ano de 2025. O Conselho Fiscal está finalizando o parecer que será enviado aos conselheiros para a aprovação das contas.

Alguns números são considerados positivos. A dívida nominal, que estava em R$ 977 milhões ao final de 2024, caiu para R$ 940 milhões em 2025. A maior parte do montante, que envolve dívidas bancárias e negociações com jogadores e empresários, é de R$ 809 milhões.

As receitas coloradas em 2025 subiram, perto da casa dos R$ 760 milhões. A parte comercial, relacionada a marketing e publicidade, chegou a R$ 245 milhões. As vendas de jogadores superaram a meta, ultrapassando R$ 280 milhões. As premiações registraram um aumento de R$ 40 milhões na comparação com 2024.

Saldo positivo

Um ponto importante envolve o fato de, mais uma vez, as contas da gestão apresentarem superávit. Os custos aumentaram e se aproximaram das receitas, mas ainda garantiram um saldo positivo de R$ 8,9 milhões.

Mesmo com números considerados positivos no balanço de 2025, as contas da atual gestão correm o risco de serem aprovadas com ressalvas, tanto pelo conselho fiscal quanto pelos conselheiros do clube, que devem ser convocados para uma reunião de apreciação no dia 11 de maio.

Liga Forte Futebol

As ressalvas estão ligadas à renegociação realizada com a Liga Forte Futebol no final de 2024. O Inter foi um dos clubes a revisar o acordo firmado inicialmente, que previa a venda de 20% dos direitos de TV por 50 anos, em troca de R$ 218 milhões.

Na revisão, firmada no início do ano passado, ficou estabelecida a venda de 10%, pela metade do valor. Ou seja, o clube recebeu R$ 109 milhões e precisou informar, agora, no balanço de 2025, a reestruturação contratual decorrente desse ajuste.

Uma auditoria contratada pelo clube emitiu parecer sugerindo a aprovação das contas, mas com ressalva pontual relacionada a essa interpretação contábil. O tema ainda é analisado pelo Conselho Fiscal, que pode seguir o mesmo caminho e apresentar um parecer com ressalvas.