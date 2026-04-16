Inter anuncia promoção de ingressos para sócios na partida contra o Athletic-MG

Inter também atuou no Orlando Scarpelli pela Copa do Brasil, em 2025. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Uma semana antes da estreia na Copa do Brasil, o Inter anunciou promoção para os sócios para o confronto contra o Athletic-MG no Orlando Scarpelli. em Florianópolis.

Para o jogo da próxima quarta-feira (22), às 20h30min, cada associado receberá, diretamente em seu e-mail cadastrado, um link exclusivo para compra do ingresso. Por meio deste link, será possível adquirir a entrada com 50% de desconto para o jogo em Santa Catarina.

Comprando o ingresso para o jogo de ida, o sócio ainda garantirá entrada gratuita para a partida no Beira-Rio, no dia 12 de maio. Para a modalidade carteira vermelha, a promoção é ainda maior.

Além da gratuidade para o segundo jogo, o associado ainda terá direito a um ingresso cortesia adicional para convidado na partida de volta.

O público em geral também já pode adquirir os ingressos. Os valores variam entre R$ 198 e R$ 298.

Setor A (Coberto): R$ 298;

R$ 298; Setor C: R$ 218;

R$ 218; Setores B, D e E: R$ 198.

O acesso da torcida colorada será pelo portão 16 – Av. Santa Catarina