Inter anuncia novo diretor-executivo para as categorias de base

O Inter anunciou na noite desta terça-feira (28) o novo diretor-executivo de futebol para as categorias de base. Trata-se de Carlos Noval, profissional de 61 anos que trabalhou durante 15 anos na base do Flamengo.
Na última semana, o Inter demitiu três profissionais das categorias de base, incluindo o antigo executivo, Fernando Rech.
Noval foi gerente e diretor da base do Flamengo, além de ter participado de forma breve da equipe profissional. A partir da chegada do dirigente português José Boto, Carlos Noval retornou para as categorias de base.
Mais um dirigente
Nos anúncios desta terça, o Inter também confirmou a efetivação de Adalberto Gonçalves como diretor-geral da base. Ele atuava como diretor da categoria sub-17. Antes, passou pelas categorias sub-14 e sub-16 do clube. Adalberto assume o espaço deixado por Luiz Caldas Milano Júnior.
No movimento que culminou nas quatro saídas da base colorada, também deixaram o clube o antigo técnico do time sub-20, Mário Jorge, e o diretor de captação, Luther Alves.
Na categoria, o Inter foi rebaixado no Brasileirão, em 2025. Neste ano, soma três derrotas por goleada nos primeiros três jogos pela competição. As demissões foram feitas após a derrota por 4 a 1 para o Botafogo-SP.