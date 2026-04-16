Inter ajusta preparação para enfrentar o Mirassol pela manhã

A última vez que o Inter atuou pela manhã foi em julho de 2025, contra o Ceará. Jefferson Botega / Agencia RBS

Após nove meses, o Inter voltará a atuar na faixa matutina do futebol brasileiro. O Colorado entra em campo às 11h deste domingo (19), contra o Mirassol, no Beira-Rio. Para lidar com o horário atípico, o clube ajusta detalhes da preparação em busca de alto rendimento e dos três pontos na 12ª rodada do Brasileirão.

A principal preocupação envolve a alimentação. Em confrontos noturnos, o clube oferece quatro refeições: café da manhã, ceia, jantar e almoço, sendo as duas últimas consideradas as principais, já que são as principais responsáveis pelo aporte energético dos atletas durante as partidas.

Com o jogo às 11h, os horários tradicionais são antecipados, o que reforça a necessidade de ingestão de carboidratos mais cedo do que o habitual, já no café da manhã. A saída da concentração para o Beira-Rio deve ocorrer às 9h. Desta forma, a primeira alimentação precisará ser ajustada, com nutrientes diferentes.

Outro ponto considerado pela comissão técnica é a hidratação. Logo após o despertar, pela perda natural de líquidos, os atletas devem iniciar a reposição de forma estratégica, desde as primeiras horas do dia, para garantir o melhor nível de desempenho.

Durante a semana, os jogadores têm treinado diariamente a partir das 10h para se aproximar do horário da próxima rodada do Brasileirão. A última vez que o Inter atuou pela manhã foi em 20 de julho de 2025, contra o Ceará, na vitória por 1 a 0, no Beira-Rio.