Inter aciona protocolo de concussão após o meia bater a cabeça na partida contra o São Paulo

Bruno Tabata ficou cerca de quatro minutos em campo. Jeff Botega / Agencia RBS

A partida entre Inter e São Paulo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, contou com um episódio de susto por volta dos 20 minutos do segundo tempo. As equipes se enfrentam no Estádio Beira-Rio.

Em lance de ataque do São Paulo, a bola foi cruzada na área colorada. Bruno Tabata foi disputar no alto contra Wendell e acabou levando a pior. O jogador, que havia entrado em campo quatro minutos antes, caiu desacordado no gramado.

Por cerca de quatro minutos, o meia foi atendido no gramado e acabou substituído. O Inter ativou o protocolo de concussão, o que deu uma substituição a mais para ambas as equipes. Alan Rodríguez ingressou na vaga de Tabata.

— O jogador passa a ingressar em um protocolo de recuperação do processo de concussão. Então, ele não pode jogar no fim de semana — explicou Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, que ainda explicou como o protocolo é acionado.

— O quarto árbitro geralmente tem uma sinalização que é utilizada com um cartão, aí ele indica que será feita a substituição pelo protocolo de concussão.

Confira a análise de Diori Vasconcelos