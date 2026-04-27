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Inter abre a semana com desafio de "quitar dívida" de Pezzolano com a torcida

Contra o Botafogo, time conseguiu mais um bom resultado fora de casa e agora tenta deixar de ser o pior mandante

Rafael Diverio

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