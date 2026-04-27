Inter abre a semana com desafio de "quitar dívida" de Pezzolano com a torcida

O Inter abre a semana com mais um ponto na tabela do Brasileirão, mais uma partida sem perder fora de casa e mais um desafio de encerrar a má fase no Beira-Rio. No domingo, enfrenta o Fluminense pela 14ª rodada tentando, enfim, somar pontos como mandante que agreguem à boa campanha como visitante. O 2 a 2 contra o Botafogo reacende essa esperança.

Primeiro porque o empate veio após duas vezes estar em desvantagem. O time saiu atrás quando Danilo abriu o placar e empatou com Carbonero. Depois, Alan Patrick errou e Medina fez 2 a 1. Mas Bernabei, o símbolo da irresignação colorada, marcou o gol do 2 a 2. Ou seja, desta vez, a equipe não se abalou com resultados adversos.

— Um ponto muito importante para nós. Sabemos que era um time duro, mas fizemos um bom trabalho e conseguimos tirar um ponto — comemorou Bernabei.

A segunda razão é porque mais uma vez a equipe teve consistência e organização mesmo mexendo em peças. Em uma escalação claramente mais ofensiva, resistiu bem ao adversário. E, na segunda etapa, fez uma "trocação", um jogo de lá e cá que gerou entretenimento.

— Fizemos um bom jogo sem bola e com a bola. Podíamos ter tomado melhores decisões no primeiro tempo. Queremos mais, sem dúvida, mas fiquei feliz pelos jogadores — analisou o técnico Paulo Pezzolano.

Alan Patrick no banco?

Agora, o comandante terá a semana inteira para tomar algumas decisões. Por exemplo: Alan Patrick vem sendo titular no Beira-Rio e reserva fora (excetuando o jogo da Copa do Brasil, onde, na prática, o mandante foi o Inter).

Mas ele vem de má atuação. Jogará contra o Fluminense? Outra: Bernabei definitivamente é peça fundamental, resta saber se na lateral ou na ponta. Carbonero e Allex seguem? E, claro, Alerrandro, que deu a assistência para o primeiro gol contra o Botafogo e saiu logo depois, sob justificativa de desgaste.

— Todo jogador gosta de iniciar, estou feliz. Jogador com confiança é outro atleta. Espero ajudar a equipe com assistência e com gol — declarou Alerrandro.

Essas decisões começam a ser tomadas agora. Até sábado, tudo será definido. O que não pode mais ser adiado é que o time precisa se recuperar na frente da torcida, como disse Pezzolano: