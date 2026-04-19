Inter 1x2 Mirassol: veja os gols e os melhores momentos pelo Brasileirão

O Inter tropeçou feio diante de sua torcida na manhã deste domingo (19). Pela 12º rodada do Brasileirão, no Beira-Rio, o Colorado foi superado por 2 a 1 pelo Mirassol, que era lanterna. Veja acima os melhores momentos da partida.

Os gols dos visitantes foram marcados ainda no primeiro tempo, aos 21 e aos 44 minutos. Em dois contra-ataques fatais, Lucas Oliveira e André Luis balançaram as redes para a equipe paulista. O Inter só conseguiu descontar nos acréscimos do jogo, com Alan Patrick.

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Com o resultado, o Z-4 volta a assombrar o Colorado, que agora é o 15º. Está apenas um ponto acima da zona da degola e ainda pode cair mais uma posição até o final da rodada, neste domingo.

O time de Paulo Pezzolano volta a campo contra o Athletic, pela Copa do Brasil, na quarta-feira (22).