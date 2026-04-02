Inter 1x1 São Paulo: veja os gols e os melhores momentos pelo Brasileirão

Inter e São Paulo empataram em 1 a 1 no Beira-Rio, nesta quarta-feira (1º), pela nona rodada do Brasileirão. O resultado deixa o Inter na 13ª colocação, com nove pontos.

Com superioridade durante todo o primeiro tempo, o Inter abriu o placar com Alerrandro. A intensidade diminuiu na volta do intervalo e o São Paulo passou a ameaçar a meta colorada. Calleri garantiu o empate no final da partida.

O Inter volta a campo no domingo (5), contra o Corinthians, pela 10ª rodada do Brasileirão.