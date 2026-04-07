Beira-Rio será o palco de mais um clássico Gre-Nal. Omar Freitas / Agencia RBS

A direção do Inter abriu, nesta terça-feira (7), a venda de ingressos para todas as modalidades associativas do clube. A exclusividade vai até esta quarta-feira (8), quando a venda será aberta também para os não-sócios.

As modalidades Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai Nos Separar, Academia do Povo, Colorado Titular, Patrimonial e Parque Check-in podem garantir um ingressos com exclusividade através do site mundocolorado.com.

Para os sócios da modalidade Academia do Povo, os bilhetes custam R$ 10, conforme disponibilidade. O valor mais caro para o modelo associativo está na casa dos R$ 200.

A partir desta quarta-feira, o público em geral terá a possibilidade de comprar ingressos, também conforme a disponibilidade, com valores entre R$ 65 e R$ 299.

O Gre-Nal 452 acontece no próximo sábado (11), às 20h30min, no Beira-Rio, pela 11ª rodada do Brasileirão. Os portões abrem às 17h30min.