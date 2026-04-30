Filho de Dunga é cotado para trabalhar no sub-20 do Inter

No processo de reformulação das categorias de base, o Inter deve oficializar a contratação do filho de Dunga para atuar no time sub-20. Bruno Verri é cotado para assumir como preparador físico da categoria.
Formado na PUCRS, o profissional atuou por uma década (entre 2012 e 2022) na base do Grêmio e, até novembro do ano passado, trabalhou no Botafogo-SP.
Junto de Verri, chegariam mais três profissionais: Kadu Borges, que era gerente técnico-metodológico da base do Flamengo, para a função de gerente técnico; Leonardo Ramos, auxiliar técnico do sub-20 do Flamengo, para ser o treinador da categoria; e Jardel Zamberlan, que até fevereiro comandava o sub-17 do Botafogo, para a função de auxiliar.
Todos estariam indicados por Carlos Noval que, na última terça-feira (28), foi contratado do Flamengo para assumir como diretor executivo da base colorada.
As contratações dão sequência às mudanças promovidas após a equipe sub-20 sofrer três goleadas no Brasileirão da categoria, para Coritiba, Sport e Botafogo-SP.
Na última quarta (29), sob o comando interino de Filipe Mattos, que treina o sub-17, o Inter goleou o Atlético-GO por 4 a 1.
