"Ficamos tristes", diz Paulo Pezzolano após empate no clássico Gre-Nal 452

Pezzolano disputou o quarto Gre-Nal no comando do Inter. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Em um clássico que ficou aquém das expectativas, Inter e Grêmio empataram sem gols pela 11ª rodada do Brasileirão. No Beira-Rio, quase 40 mil pessoas presenciaram um jogo de baixo nível técnico, que deixou os times com 13 pontos na tabela.

Em entrevista coletiva após a partida, Paulo Pezzolano reconheceu que a partida não foi boa para os dois lados. Para explicar a atuação colorada, ele citou o período de "transição interna".

— Foi um jogo baixo. Não queríamos isso. Estamos em um momento de transição interna. Trocamos um pouco a maneira de jogar em relação a quando começamos. Melhoramos um pouco mais agora de trás para frente — disse Pezzolano.

O uruguaio deixou claro que o Inter poderia ter vencido a partida e que teve chances para sair com o resultado positivo. Na avaliação do técnico, a equipe vem apresentando um crescimento na competição, já que soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos.

— Não é que não queríamos perder. Hoje viemos para ganhar. Tivemos as oportunidades, tivemos duas claras, alguma mais. Queremos ter 20 oportunidades como tínhamos no início, mas hoje não está acontecendo, estamos mudando coisas, estamos em uma transição interna, melhorando como time.

Apesar da avaliação, o uruguaio admitiu que saiu do clássico 452 com um sentimento de tristeza:

— Temos que seguir melhorando. Nós ficamos tristes, porque estávamos em casa, pela festa da torcida. Nós ficamos tristes. Eles mereciam esta festa. Se Deus quiser, podemos ter ela no próximo domingo contra o Mirassol.

O Inter volta a jogar no domingo (19), às 11h, contra o Mirassol, lanterna do Brasileirão, no Beira-Rio. A partida será válida pela 12ª rodada da competição.

Confira a entrevista coletiva de Paulo Pezzolano: