Festa de aniversário do Inter, neste sábado, terá shows, trio elétrico e food trucks; confira os detalhes

O sábado (4) será de festa para o torcedor colorado. O Inter completará 117 anos, e uma programação especial é planejada, aproveitando inclusive o aniversário do Estádio Beira-Rio, que é comemorado dois dias depois.
O evento deste sábado terá entrada gratuita e contará com atrações musicais e food trucks. A celebração ocorrerá na Rua Nestor Ludwig, entre o Gigantinho e o Parque Marinha do Brasil, em uma iniciativa do Inter, com a Brio e a Opinião Produtora. Além disso, uma marca de cerveja será a patrocinadora oficial.
Entre as atrações estão a banda Tchê Guri, Pagode do Ronaldo, o sambista Sandro Ferraz, DJ Finna, bandas das torcidas do Inter e um trio elétrico. Também são esperados ex-jogadores que marcaram época no clube.
Para o torcedor que se dirigir ao local de carro, haverá estacionamento no Edifício Garagem no valor de R$ 20. Da mesma forma, será montada uma estrutura com food trucks e banheiros químicos.
Pelo Campeonato Brasileiro, o Inter entra em campo neste domingo (5), às 19h30min, contra o Corinthians, na Arena Corinthians, em São Paulo. O clube está na 16ª colocação com nove pontos.
Programe-se
- Quando: sábado, 4 de abril
- Onde: Rua Nestor Ludwig
- Horário: 14h
- Ingressos: entrada gratuita
- Estacionamento: R$ 20
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