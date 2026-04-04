Festa de aniversário do Inter, neste sábado, terá shows, trio elétrico e food trucks; confira os detalhes

Torcedor colorado poderá comparecer ao evento de forma gratuita. Renan Mattos / Agencia RBS

O sábado (4) será de festa para o torcedor colorado. O Inter completará 117 anos, e uma programação especial é planejada, aproveitando inclusive o aniversário do Estádio Beira-Rio, que é comemorado dois dias depois.

O evento deste sábado terá entrada gratuita e contará com atrações musicais e food trucks. A celebração ocorrerá na Rua Nestor Ludwig, entre o Gigantinho e o Parque Marinha do Brasil, em uma iniciativa do Inter, com a Brio e a Opinião Produtora. Além disso, uma marca de cerveja será a patrocinadora oficial.

Entre as atrações estão a banda Tchê Guri, Pagode do Ronaldo, o sambista Sandro Ferraz, DJ Finna, bandas das torcidas do Inter e um trio elétrico. Também são esperados ex-jogadores que marcaram época no clube.

Para o torcedor que se dirigir ao local de carro, haverá estacionamento no Edifício Garagem no valor de R$ 20. Da mesma forma, será montada uma estrutura com food trucks e banheiros químicos.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Inter entra em campo neste domingo (5), às 19h30min, contra o Corinthians, na Arena Corinthians, em São Paulo. O clube está na 16ª colocação com nove pontos.

Programe-se

Quando : sábado, 4 de abril

: sábado, 4 de abril Onde : Rua Nestor Ludwig

: Rua Nestor Ludwig Horário : 14h

: 14h Ingressos : entrada gratuita

: entrada gratuita Estacionamento: R$ 20