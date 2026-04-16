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Fernando revela sentimento sobre quase retorno ao Inter: "Realmente mexeu comigo"; veja vídeo

Em entrevista ao Grupo RBS, ex-volante colorado, agora aposentado, relembra momentos da carreira, importância da passagem por Porto Alegre e projeta futuro 

Lucas Arruda

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