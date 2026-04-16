Fernando revela sentimento sobre quase retorno ao Inter: "Realmente mexeu comigo"; veja vídeo

Aposentado há praticamente uma semana, Fernando Reges concedeu entrevista exclusiva aos jornalistas Nani Chemello e Lucas Arruda, de GZH e Rádio Gaúcha. O ex-volante teve o Inter como último clube da carreira, após a grave lesão sofrida em junho de 2025.

No começo desta temporada, Fernando reviveu o momento de dúvidas. Após receber a ligação do diretor executivo do Inter Fabinho Soldado, diretor executivo do Inter, convidando-o a retornar ao Estádio Beira-Rio, o ex-camisa 5 do Colorado revelou que a proposta o balançou:

— Realmente mexeu comigo, quando o Fabinho me ligou e falou que queria o meu retorno. Aí eu comecei a ponderar e comecei a treinar. Só que aí fazendo muito treinamento, eu percebi e falei "cara, eu vou voltar pro Inter, mas vai que eu não consiga fazer o que eu tava fazendo. Vai que eu fique com uma mancha. Foi uma carreira tão bonita no Inter, o pessoal gosta tanto de mim — disse.

Todavia, Fernando preferiu declinar a proposta do ex-clube:

— Aí foi aonde eu falei "melhor parar por aqui, melhor deixar quieto. Minha família tá estabilizada, tô com uma imagem bonita com o torcedor". A decisão foi sobre parar no momento certo — revelou.