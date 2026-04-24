Falhas, reserva, nova posição e gols marcam 2026 de Bernabei no Inter; o que vem pela frente?

Foi dele o gol da virada colorada no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Ricardo Duarte / SC Internacional

Médico ou monstro? Lateral ou atacante? Herói ou vilão? Salvador ou comprometedor? Titular ou reserva? Quem é Alexandro Ezequiel Bernabei?

Desde o ano passado paira o questionamento de como aproveitar a ofensividade do lateral-esquerdo do Inter e como suprir suas deficiências defensivas. Contra o Athletic, o argentino voltou a ser destaque no ataque. Foi dele o gol da virada colorada no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Mais um gol. O quarto no ano. Número que o deixa como o terceiro artilheiro do elenco da temporada, mais gols do que atacantes como Carbonero, Alerrandro e Vitinho. Fica atrás apenas de Borré, com seis, mas sem marcar desde 21 de fevereiro, e Alan Patrick, com cinco.

As falhas também se multiplicaram. Gre-Nal. Flamengo. Atlético-MG. Entre outras. O técnico Paulo Pezzolano tenta desde o começo do ano várias fórmulas táticas para minimizar as deficiências e potencializar as qualidades.

— O técnico tem de ajustar o time para que não haja a descompensação. Não tem como atacar com tanta intensidade e defender. O sistema defensivo do lado direito tem que ser um pouco mais contido, o lateral no caso. A equipe também tem de entender essa organização defensiva principalmente em transições rápidas — avalia Rubens Cardoso, lateral de verve ofensiva campeão do mundo pelo Inter.

Números de atacante

Bernabei, em determinado momento, perdeu a titularidade para Matheus Bahia. O argentino também foi utilizado na linha de meio-campo. Tentativas para maximizar sua virtudes. Uma nova alternativa foi utilizada diante do Athleitc.

— Contra o Athletic, teve o Thiago Maia. Quando o Inter se defendia, se posiciona com duas linhas de quatro, com o Thiago Maia protegendo o Bernabei pela esquerda. Com a bola, ele vinha para dentro e dava liberdade para o Bernabei chegar à frente — explica Cristiano Munari, comentarista da Rádio Gaúcha na partida.

Os números ofensivos de Bernabei competem em proximidade com atacantes do elenco colorado no Brasileirão. Borré, com um gol no torneio, chuta em média 1,9 vez ao gol por jogo. O índice do lateral é de 1,6, com um índice de conversão de 6% contra 4% do colombiano.

— A fase artilheiro de um lateral é algo fantástico. Primeiro, nossa função é a marcação. Ficamos felizes quando apoia e consegue ajudar o ataque com passe. Quando faz gols direto, isso traz uma confiança maior — destaca Rubens Cardoso.

Sábado (25), contra o Botafogo, fora de casa, a titularidade de Bernabei não é certa. Após ser ausência por três partidas, Matheus Bahia voltou aos treinos na quinta-feira (23). Recuperado de um problema muscular, ele pode voltar ao time, principalmente por o jogo ser fora do Beira-Rio e ele ter características mais defensivas.