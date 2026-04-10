Ex-volante do Inter confirma aposentadoria: "Entreguei minha vida a um sonho"

Fernando atuou no Inter entre 2024 e 2025. Ricardo Duarte, Inter

O volante Fernando, ex-Inter, anunciou a aposentadoria dos gramados nesta sexta-feira (10). Aos 38 anos, o jogador estava sem clube desde agosto, quando rescindiu o contrato com o Colorado. Na época, o volante se recuperava de ruptura do ligamento cruzado posterior do joelho direito.

Nas redes, Fernando publicou um vídeo para comunicar a sua decisão. É possível ver momentos da carreira do jogador, inclusive na passagem pelo Inter, que rendeu o título gaúcho de 2025.

Fernando foi revelado pelo Vila Nova em 2005 e foi vendido ao Porto dois anos depois. O jogador teve destaque em Portugal, conquistando mais de 10 títulos, feito que atraiu o interesse do Manchester City.

Foram mais de 100 jogos no clube inglês, além do título da Copa da Liga Inglesa. Depois, passou por Galatasaray, da Turquia, e Sevilla, equipe em que venceu duas edições da Europa League.

Em 2024, Fernando retornou ao Brasil para jogar no Vila Nova, mas ficou pouco tempo na equipe. Em fevereiro, teve a transferência para o Inter confirmada.

Confira a nota divulgada por Fernando nas redes sociais

Aos 15 anos, entreguei minha vida a um sonho e esse sonho me devolveu uma vida inteira de significado.

Hoje, as chuteiras silenciam. Mas sorrio pleno: vivi o sonho e toquei o impossível.

O futebol me ensinou tudo: disciplina, coragem, renúncia, alegria, dor e recomeço. Olho para trás com gratidão… Deixei pedaços de mim em cada lugar por onde passei, paguei o preço do meu sonho com suor, renúncia e fé.

Não me despeço do futebol, porque ele vive em mim. Apenas encerro um capítulo. A história continua e e agora começa um novo jogo.