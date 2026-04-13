Ex-técnico do Inter tem início avassalador por gigante argentino

Coudet em jogo do River Plate pela Sul-Americana. AIZAR RALDES / AFP

Em cinco jogos disputados no Campeonato Argentino, cinco vitórias do River Plate comandado por Eduardo Coudet. O ex-treinador do Inter tem início avassalador por um dos principais clubes da América do Sul.

Na estreia, contra o Huracán, vitória por 2 a 1, fora de casa. Na sequência, 2 a 0 sobre o Sarmiento, no Monumental de Nuñez. No terceiro jogo, contra o Estudiantes de Río Cuarto, um novo 2 a 0 como visitante.

O grande desempenho até o momento foi diante do Belgrano, em casa, com goleada de 3 a 0. Mais recentemente, no domingo (12), o River venceu o Racing, no Presidente Perón, por 2 a 0, resultado que deixou o clube na segunda colocação do Grupo B do Campeonato Argentino.

O único resultado diferente de vitória de Coudet até o momento foi o empate fora de casa contra o Blooming, pela Sul-Americana. Nesta partida, o zagueiro Martínez Quarta foi expulso com cinco minutos, mas, mesmo assim, o River levou o 1 a 1 para a Argentina.

O grande teste de Coudet chegará em breve. No próximo domingo (19) ocorre o clássico contra o Boca Juniors, no Monumental de Nuñez. Antes disso, no meio da semana, tem jogo contra o Carabobo, da Venezuela, pela Sul-Americana.

Jogos de Coudet pelo River Plate

Huracán 1x2 River Plate - Campeonato Argentino

- Campeonato Argentino River Plate 2x0 Sarmiento - Campeonato Argentino

2x0 Sarmiento - Campeonato Argentino Estudiantes de Río Cuarto 0x2 River Plate - Campeonato Argentino

- Campeonato Argentino River Plate 3x0 Belgrano - Campeonato Argentino

3x0 Belgrano - Campeonato Argentino Blooming 1x1 River Plate - Sul-Americana

- Sul-Americana Racing 0x2 River Plate - Campeonato Argentino

Próximos jogos

15/4 - River Plate x Carabobo - Sul-Americana

19/4 - River Plate x Boca Juniors - Campeonato Argentino