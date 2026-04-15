Ex-técnico do Inter anuncia aposentadoria do futebol

Último trabalho de Nelsinho Baptista foi na Ponte Preta, em 2024. Diogo Reis / Especial PontePress

Aos 75 anos, Nelsinho Baptista anunciou a aposentadoria do futebol na terça-feira (14). Campeão por Corinthians e Sport, e dono de passagens elogiadas no futebol japonês, ele estava sem clube desde outubro de 2024, quando deixou a Ponte Preta.

O anúncio foi feito ao jornalista Nivaldo Prieto, na Prieto TV, no YouTube. Entre as justificativas, ele listou a vontade de passar mais tempo com a família e a "decepção com o futebol brasileiro."

Ex-lateral-direito, Nelsinho Baptista iniciou a carreira como treinador em 1985, no São Bento. O primeiro título veio três anos depois, o Campeonato Paranaense pelo Athletico-PR. Já o mais importante foi conquistado em 1990, o Brasileirão pelo Corinthians, sendo o primeiro da história do clube.

Entre outros estaduais, Nelsinho voltou a conquistar um título de expressão em 2008, quando levou o Sport ao título inédito da Copa do Brasil, feito que classificou o clube para a Libertadores do ano seguinte.

Em 1996, ele treinou o Inter, mas esteve na equipe por apenas 27 jogos. Ao sair do clube após aceitar uma proposta do Corinthians, disse que "estava indo para um clube grande". No futebol japonês, Nelsinho Baptista treinou cinco clubes e levantou sete taças.