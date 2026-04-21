Ex-jogadores da Dupla e craque português que vibra como CR7: os destaques do Athletic para encarar o Inter

O principal nome do Athletic é Ronaldo Tavares, artilheiro da Série B até aqui. Léo Piva / Athletic

O instável Inter de Paulo Pezzolano estreia na Copa do Brasil diante de um adversário que quer seguir fazendo história. Embalado pelo artilheiro português Ronaldo Tavares, que tem cinco gols nos últimos quatro jogos, o Athletic-MG busca uma vaga inédita nas oitavas do torneio.

Esta já é a melhor campanha do clube mineiro na competição. Comandado por Alex Souza — ex-meia de Palmeiras e Cruzeiro e ídolo no futebol turco —, o time de São João del-Rei abre o confronto como mandante, mas longe de seus domínios, já que seu estádio não atende às exigências desta fase da Copa do Brasil. A partida de ida será nesta quarta-feira (22), no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. A volta está prevista para o dia 12, no Beira-Rio.

Como chega o Athletic

Alex comanda o clube desde fevereiro. @athleticclubfutebol / Instagram / Reprodução

O Athletic-MG voltou a atuar profissionalmente em 2018. Em sua segunda participação na Série B desde então, está na sexta posição após cinco rodadas. São duas vitórias e dois empates, além de uma derrota (no domingo, para o Novorizontino).

Apesar do bom início no campeonato nacional e dos feitos já históricos até aqui na Copa do Brasil, 2026 não tem sido fácil para o clube. No Campeonato Mineiro, o Athletic foi rebaixado.

Para chegar ao confronto com o Inter, a equipe mineira deixou três adversários no caminho. Estreou na segunda fase, eliminando o Rio Branco-ES. Depois, passou por Ypiranga e Sport.

Velhos conhecidos

Zeca, ex-Inter, é titular e uma das lideranças do grupo. Allan Max / Athletic-MG / Divulgação

Depois do rebaixamento no Estadual, o Athletic apostou em Alex para salvar a temporada do clube. O histórico jogador ainda está em fase inicial da carreira como treinador. Atualmente com 48 anos, ele esteve a frente nos últimos anos de Avaí e Operário-PR, além do Antalyaspor, da Turquia.

O elenco ainda conta com nomes conhecidos do futebol gaúcho. O lateral Zeca, ex-Inter, é titular e uma das lideranças do grupo, enquanto o atacante Léo Chú, revelado pelo Grêmio, costuma entrar na reta final das partidas.

Craque português

O principal destaque do Athletic é Ronaldo Tavares. O centroavante português vive grande fase e é a referência ofensiva da equipe mineira. Com boa presença de área, força física e oportunismo, ele combina características de camisa 9 clássico com mobilidade.

Fora isso, chama atenção pela comemoração inspirada em Cristiano Ronaldo, com direito ao tradicional salto e giro — marca registrada que já virou rotina na Série B, competição em que lidera a artilharia com 5 gols.

Ano passado foi decisivo na permanência do clube na Série B, e, em 2026, mantém protagonismo mesmo em meio às oscilações coletivas. Na Copa do Brasil, já deixou sua marca em momentos-chave, como na vitória sobre o Sport. Na temporada até aqui, soma um total de 12 gols e duas assistências em 16 jogos.

Para fazer história

Mesmo com a diferença de tradição e investimento, o Athletic tenta transformar o jogo contra o Inter como histórico. A ideia é clara: competir de igual para igual. A equipe mineira busca ter posse de bola, intensidade ofensiva e não abre mão de agredir o adversário — algo que deve se repetir contra o time de Paulo Pezzolano.

Do outro lado, o Colorado encara o duelo pressionado, mas ciente de que a Copa do Brasil pode ser um atalho para retomar a confiança na temporada. Ainda que como visitante, é provável que a torcida gaúcha seja maioria na ida, em Florianópolis.

Entre o peso da camisa colorada e a ambição mineira, o duelo promete um roteiro aberto e perigoso para quem subestimar.

Produção: Leo Bender